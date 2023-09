Les 6 meilleurs livres à lire en septembre 2023

Catherine, entendante, a grandi auprès de parents sourds et muets. Jouant souvent le rôle de l’adulte dans un monde où communiquer verbalement est essentiel, elle a dû aussi taire des secrets de famille trop lourds pour une enfant. La surdité n’est qu’un prétexte pour camoufler des abus, de la maltraitance, des fugues et des troubles psychiatriques. Dans cette famille dysfonctionnelle, l’enfant n’a que la parole pour se défendre… La plume est parfois éclatée et joueuse, parfois sombre et cruelle. Une lecture qui fait réfléchir au pouvoir du silence familial.

(Boréal, 224 p.)