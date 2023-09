Les 8 films à voir à la rentrée 2023

Date de sortie : le vendredi 20 octobre

En vedette : Leonardo DiCaprio (Il était une fois à… Hollywood, Le revenant), Lily Gladstone (First Cow, Certain Women), Robert De Niro (L’Irlandais, Joker) et plusieurs autres

Avec un budget de plus de 200 millions de dollars américains et la présence de ses deux acteurs fétiches que sont Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, Martin Scorsese nous offrira son œuvre la plus ambitieuse cet automne. La note américaine est l’adaptation du roman éponyme de l’auteur David Grann, qui raconte les morts mystérieuses de riches autochtones de la communauté osage, qui ont fait fortune grâce au pétrole découvert sur leurs terres. Le 27e long métrage du cinéaste new-yorkais, qui dure plus de trois heures, est déjà l’un des favoris pour la prochaine course aux Oscars.