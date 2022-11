Les lauréats se livrent

ESSAIS

Sylveline Bourion

La Voie romaine

Les Éditions du Boréal

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ?

La Voie romaine est un récit de résilience, celui d’une petite fille, que j’ai été, que je suis toujours, qui va trouver la langue pour survivre, pour émerger du chaos qui l’a vue naître. Peut-être y a-t-il un message d’espoir, en tout cas de lumière, dans ce texte : je l’ai écrit pour déposer ma honte d’avoir été ce que j’ai été, et peut-être pour trouver dans cette honte une fierté.

EXTRAIT

J’allais vers mon lit, amarré là comme plus tard il le serait ailleurs ; et dans cette barque aux attaches incertaines, aux rivages imprévus, souvent tristes, je devais grimper et rester jusqu’à ce que le jour m’en libérât. Mais j’avais pris soin de cacher, sous le traversin, l’exemplaire unique de toute ma langue, le Larousse que Pierre m’avait un jour remis à la sauvette, après l’avoir volé dans la bibliothèque du château. Commençait alors le vrai royaume de ma langue, celui dont nul ne pouvait dérober quoi que ce fût, car il se dérobait lui-même aux yeux des vivants. Je n’avais pied nulle part, et la navigation était approximative. Mais toute ma langue était autour de moi, vieille garde qui ne se rendrait pas. Je la prenais dans mes bras, bien qu’il me semblât que c’était elle plutôt qui me veillait, toujours là, en moi et au-dehors. Je tirais les couvertures, scellant au sec ce que je tenais de plus précieux contre les mauvaises bordées du monde.