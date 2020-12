Les meilleurs albums de Noël selon l’équipe de L’actualité

Noël, c’est l’amour

Boum Ding Band

Ce groupe des années 1990, mené par le comédien Stéphane Crête, reprenait des succès yéyé avec une grosse dose d’humour. Il n’a pas duré longtemps, mais son album de Noël est devenu un classique. Les pièces délicieusement kitsch (et pourtant intemporelles) sont entrecoupées de scènes de party où les convives entonnent des chansons à répondre entre deux bouchées de saucisses cocktail. Des invités spéciaux (Donald Pilon, Paul Piché, Guy Harvey du groupe Les Gendarmes) ajoutent à l’ambiance festive de l’album. Ma chanson préférée : « Le sentier de neige », des Classels, reprise avec un Daniel Bélanger au tout début de sa carrière. Musicalement, c’est ce qui s’approche le plus d’un vrai réveillon ! (Claudine St-Germain, rédactrice en chef adjointe)

Chanté Nwel

En Guadeloupe, on chante Noël dès les derniers jours de novembre. Durant les semaines précédant le 25 décembre, les gens se réunissent devant leur maison et invitent leurs voisins et amis à venir chanter des cantiques avec eux : c’est un « Chanté Nwel ». Ce vrai moment de partage n’aura malheureusement pas lieu cette année, pandémie oblige. Parmi les cantiques à l’honneur, « Michaud veillait » ou « Joseph, mon cher fidèle » sont des grands classiques. (Mathieu Carbasse, rédacteur en chef adjoint)

A Charlie Brown Christmas

Vince Guaraldi

Un classique, en 33 tours, qui joue en boucle à toute heure du jour depuis la mi-novembre. (Rosalie Granger, directrice des audiences)

A Very Chilly Christmas

Chilly Gonzales

Cet album du pianiste Chilly Gonzales vient tout juste de sortir, mais il s’élève déjà au rang des classiques. La musique parfaite pour se poser et décompresser. (Camille Payant, chef de pupitre numérique adjointe)

Chansons hivernales

Pierre Lapointe

Comme le temps des Fêtes ne sera pas comme les autres, pourquoi ne pas écouter un album de Noël qui se tient loin des classiques ? Ce tout récent opus de Pierre Lapointe, regroupant seulement des chansons originales, est parfois mélancolique, parfois joyeux, mais toujours très agréable. (Claudine St-Germain, rédactrice en chef adjointe)

« Do They Know It’s Christmas »

Band Aid

Écrite par Bob Geldof et interprétée par la crème des chanteurs britanniques des années 1980, cette chanson visait à récolter des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie. À écouter avec une pensée pour les milliards de personnes qui n’auront pas accès avant des mois, voire des années aux doses de vaccins contre la COVID, que les pays riches ont majoritairement accaparées. (Valérie Borde, chef du bureau science et santé)

Marie Michèle Desrosiers chante les classiques de Noël

Sur cet album, Marie Michèle Desrosiers reprend toutes les chansons que ma grand-mère Charlotte me chantait quand j’étais petite, comme « Trois anges sont venus ce soir ». (Marie-Hélène Proulx, reporter)

Christmas Dreaming

Susie Arioli

Dans le registre relax, mon album de Noël préféré est celui de Susie Arioli. Sa voix incroyablement veloutée, les arrangements folks-blues enveloppants à souhait, les classiques américains judicieusement choisis : une combinaison parfaite pour réchauffer les matins froids et qui séduira même les allergiques aux chants de Noël. (Claudine St-Germain, rédactrice en chef adjointe)

Deux incontournables

Maryse Letarte (Des pas dans la neige) et Sarah McLachlan (Wintersong) jouent en boucle à l’approche des Fêtes chez nous. Cette année, nous ajouterons deux albums hors Noël à notre liste d’écoute, en regardant tomber la neige : Objets perdus (Evelyne Brochu) et Encounter (Amelie Beyries). Deux coups de cœur. (Alec Castonguay, chef du bureau politique)