Les meilleurs livres à lire en août 2022

L’île d’Ys n’existe pas, mais ce roman l’évoque avec tant d’ardeur qu’on y croit immédiatement. Dans cette contrée où la vie est rythmée par les grandes marées, les tempêtes et les nombreux naufrages, la population est divisée en deux : ceux qui ont mérité d’avoir une place dans la « cité » et vivent une existence choyée, et ceux qui survivent de peine et de misère sur le rivage. La petite Danaé, orpheline ayant grandi sur la grève, cherchera toute sa vie à gagner un statut de citoyenne. Le pouvoir d’évocation de l’autrice, son habileté à créer un monde à la fois étrange et familier de même que le souffle qu’elle donne à son histoire font qu’on embarque corps et âme dans ce roman.

(La Peuplade, 728 p.)