Les meilleurs livres à lire en avril 2023

À cheval sur le récit autobiographique et l’essai, ce livre scrute l’attachement particulier que l’autrice voue au fitness. Alors qu’elle s’entraîne dans sa chambre, elle réfléchit à divers sujets : sa rupture récente, son nouveau couple, les femmes disparues et celles qui tentent de s’effacer en se conformant aux diktats de la beauté. Le texte demeure cohérent grâce au fil conducteur de la beauté et du bien-être.

(Le Cheval d’août, 160 p.)