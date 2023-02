Les meilleurs livres à lire en février 2023

Dans un chalet au cœur de la Mauricie, une femme passe ses étés seule. Depuis plus de 10 ans, son fils lui envoie des lettres décousues, d’un peu partout dans le monde. Dans la tête du fils, une bataille constante se tisse entre le réel et l’imaginaire… Un jour, il débarque au chalet, confus et déboussolé. Pendant une semaine, le duo arpentera la forêt avoisinante et l’imposante tourbière, tentant de comprendre la disparition du père et du mari, tout en se raccrochant à la vie. Un roman à l’ambiance quasi surnaturelle où la nature dicte ses propres règles.

(Héliotrope, 126 p.)