Les meilleurs livres à lire en juin 2022

Inspiré d’une histoire vraie, ce roman s’intéresse à Marion Crawford — « Crawfie » pour Elizabeth et Margaret, deux sœurs dont l’aînée est aujourd’hui reine d’Angleterre. La jeune femme sera leur gouvernante pendant plus de 15 ans. Afin de leur faire connaître la «vraie vie », elle les trimballe dans le métro, leur fait découvrir l’architecture et les grands magasins, ainsi que les inégalités sociales. Les amateurs de la série The Crown seront ravis par ce roman historique richement documenté.

(Traduction de Valérie Bourgeois, Albin Michel, 530 p.)