Les meilleurs livres à lire en juin 2023

Mé a déjà été l’amoureuse de M.-A. Mais plus maintenant. Ou peut-être différemment. À défaut de se voir, ils s’écrivent. Des missives qui évoquent le temps qui passe, des lectures qui les chavirent, les observations du quotidien. Hormis les lettres, Mé écrit aussi sur son passé, son présent et son avenir sentimental. Parolière pour Fred Pellerin, Patrice Michaud et Richard Séguin, l’autrice excelle à illuminer les zones grises de l’amour et de l’amitié avec des phrases courtes et bien tournées, qu’on a envie de retenir longtemps.

(Hamac, 192 p.)