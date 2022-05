Les meilleurs livres à lire en mai 2022

On reconnaîtrait sa voix nasillarde entre mille, et c’est exactement celle que l’on entend à la lecture du récit de jeunesse de cet être sensible et curieux, extraterrestre à l’âme vagabonde. On découvre un jeune homme féru de voyages, qui tourne des films et crayonne passionnément, suivant son instinct, au gré du vent. Ce récit se détourne un brin de l’histoire entourant le mythique groupe d’humoristes dont l’auteur a fait partie pour se concentrer plutôt sur ses questionnements existentiels et amoureux. (VLB éditeur, 232 p.)