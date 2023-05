Les meilleurs livres à lire en mai 2023

Jocelyne, une dame âgée, vit avec son chien Raimbert. Lorsqu’elle doit être envoyée d’urgence à l’hôpital à la suite d’un malaise, c’est Nathalie qui devient la gardienne de l’épagneul… et qui découvre que sa voisine avait une vie à l’opposé de ce qu’elle imaginait. Dans ce roman choral, on parle avec bienveillance et humour du vieillissement. Une galerie de personnages aux univers distincts rend l’histoire plus éclatée et donne envie de la lire rapidement ! Chapeau à l’autrice, qui sait prendre des « voix » différentes, sans casser le rythme.

(Édito, 336 p.)