Les meilleurs livres à lire en mars 2023

Après une soirée bien arrosée entre copines, Chrystelle disparaît, laissant derrière elle Amaryllis et Sarah, inquiètes et anéanties. Une tuque ensanglantée trouvée dans la neige des semaines plus tard présage le pire… Malgré la prémisse sordide, ce livre s’éloigne du thriller pour se poser davantage comme un roman choral. On y entend divers points de vue sur la disparition : celui des deux meilleures amies, mais aussi ceux de la barmaid qui a servi le trio, de la mère de la victime et d’une jeune journaliste amatrice finie de crimes sensationnels.

(Québec Amérique, 240 p.)