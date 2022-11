Les meilleurs livres à lire en novembre 2022

Après son fort joli Femme forêt, la romancière accoste sur les berges du Saint-Laurent et fait presque de ce cours d’eau un personnage. Dans sa recherche d’un bleu particulier, un peintre s’installe au bord de l’eau et y fait la connaissance d’une femme bouleversante. S’ensuivent un amour imprévisible, des rencontres marquantes, et la vie qui s’invite dans chaque fente du plancher. Comme dans les précédents romans de cette autrice, on trouve un équilibre entre les souvenirs, les réflexions et la fiction, qui s’entremêlent habilement. Un livre qui se lit tranquillement.

(Marchand de feuilles, 256 p.)