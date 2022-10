Les meilleurs livres à lire en octobre 2022

Ce premier roman de la musicienne Mélissa Lavergne nous plonge dans la chaleur oppressante de Conakry, en Afrique de l’Ouest. C’est là qu’atterrit Martine, une percussionniste montréalaise invitée à un voyage d’études musicales en Guinée. La jeune femme prend conscience du choc culturel qu’elle vit, tout en retrouvant une certaine liberté et le plaisir de jouer. Grâce à une plume franche et directe, on sent bien tout l’amour de la musique et de l’Afrique niché dans ce livre.

(Québec Amérique, 144 p.)