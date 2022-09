Les meilleurs livres à lire en septembre 2022

Non, il ne s’agit pas de la suite du succès La commode aux tiroirs de couleurs, mais on y retrouve certains personnages, notamment Rita, dont la sœur Carmen, jeune adulte flamboyante, succombera au charme d’un matador retors qui la fera accuser d’un crime à sa place. À sa sortie de prison, Carmen revient à Marseillette. Sa sœur y tient un café, un endroit chaleureux qui accueille une faune bigarrée. À l’aide de nombreux retours en arrière, on reconstruit l’histoire de cette famille espagnole déchirée par l’exil et le deuil, par le rêve brisé d’un pays uni. Un roman chavirant de beauté.

(JC Lattès, 198 p.)