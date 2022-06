Les meilleurs séries et films québécois à voir pour la Saint-Jean

Où la voir ? Tou.tv (gratuit)

En vedette : Julie Perreault (la série Un doute raisonnable, Merci pour tout), Jean-Nicolas Verreault (les séries L’Échappée et Aller simple), Schelby Jean-Baptiste (les séries Fragments et Padre) et plusieurs autres

En adaptant le roman éponyme d’Anaïs Barbeau-Lavalette, Florence Lafond et Eric Piccoli ont pris la sage décision de conserver le ton cru et réaliste de l’autrice. La réalisation juste assez nerveuse nous permet aussi d’être très proche des personnages, de nous impliquer émotivement comme spectateur. Et que dire de l’excellente distribution, capable de nous faire oublier que nous sommes face à une fiction, laquelle nous relate le quotidien de quelques familles vivant dans un immeuble du quartier Saint-Michel, mais qui sont toutes au bord de l’éviction.