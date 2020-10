Les suggestions de lecture de Kim Thúy

Il y a 10 ans, Kim Thúy remportait le Prix du Gouverneur général pour son premier roman, le très touchant Ru. Alors qu’elle s’apprête à lancer son quatrième roman, Em, elle nous présente cinq ouvrages qu’elle a aimés et qui reflètent bien son insatiable curiosité.

La médiocratie

par Alain Deneault J’ai eu la chance de rencontrer Alain Deneault et je le trouve à la fois fascinant et très intelligent. Ses livres me font beaucoup réfléchir. Et même si je ne comprends pas tout ce qui s’y trouve, les propos qu’il tient dans ce livre cherchent à nous élever, et c’est tout en son honneur. J’ai l’impression que notre société aurait besoin de plus de philosophes comme lui. Cet essai sur le pouvoir de la médiocrité vaut vraiment la peine d’être lu ! (Lux, 2015, 224 p.)

Le peuple rieur, hommage à mes amis innus

par Marie-Christine Lévesque et Serge Bouchard Au début de l’écriture de Em, et même un peu avant, j’ai commencé à lire sur les Premières Nations. C’est un pan de notre histoire québécoise avec lequel j’étais moins familière. Et quelle bonne façon d’en apprendre plus là-dessus que de le lire sous la plume de Serge Bouchard ! En passant par sa propre histoire, il raconte celle du peuple innu. Son parcours est touffu et empreint d’une grande humanité. (Lux, 2017, 320 p.)

Le zoo de Rome

par Pascal Janovjak Pascal, c’est un philosophe dans l’âme avec une plume de poète. Nous nous sommes rencontrés à Monaco, en 2009, et nous avons entretenu une correspondance qui est devenue le livre À toi. J’aimais donc déjà ce qu’il écrivait, mais j’ai eu un véritable coup de foudre pour ce roman qui raconte l’histoire des zoos. J’y ai appris tellement de choses au sujet des animaux, et c’était apporté de façon si subtile que j’en ai véritablement apprécié la lecture. Ceux qui aiment les romans historiques seront gâtés. (Actes Sud, 2019, 256 p.)

Forêt

par Ariane Paré-Le Gal et Gérald Le Gal Le sous-titre de ce livre est Identifier, cueillir, cuisiner; je trouve que ça dit tout. J’ai eu envie de lire cet ouvrage-là le jour où j’ai hésité à cueillir une framboise sauvage. J’avais peur de m’empoisonner ! Afin d’en connaître davantage sur ce qui se mange — ou pas — dans la nature, c’est le livre parfait. J’ai été soufflée par la quantité de champignons comestibles qui poussent au Québec, comme le champignon homard, mon nouveau favori ! (Cardinal, 2019, 379 p.)

Les fourchettes

par Sarah-Maude Beauchesne Pour moi, la vieillesse, c’est quand on arrête d’être curieux ! C’est pour ça que je m’intéresse beaucoup aux jeunes autrices d’ici, comme Sarah-Maude Beauchesne. Elle incarne parfaitement la voix de sa génération et c’est un plaisir de me plonger dans son univers. Ce livre est une suite de plusieurs petites histoires plutôt qu’un roman comme tel, une approche qui peut être intéressante quand on découvre un nouvel auteur. De plus, elle a une façon bien à elle, très authentique, de se raconter. (Hurtubise, 2020, 348 p.)

