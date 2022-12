Livres étrangers et traductions : les 10 meilleurs de 2022

Cet auteur américain n’avait pas publié depuis quelques années, et on le retrouve ici dans un roman plutôt déroutant. Leonard Fife, célèbre documentariste, est mourant. Un de ses anciens élèves veut interviewer l’homme avant son décès afin de lever le voile sur son processus créatif. Or, Fife décide qu’il révélera tout de sa vie avant de partir. Mais est-ce que tout est vrai ? Qui raconte l’histoire et qui la traficote ? Un jeu de miroirs très touchant sur la mémoire qui reste quand la vie s’enfuit.

(Traduction de Pierre Furlan, Actes Sud, 336 p.)