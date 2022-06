Luc Picard, force tranquille du cinéma québécois

15 février 1839, de Pierre Falardeau (2001)

Covedettes : Frédéric Gilles (Ville-Marie, Grande Ourse : La clé des possibles), Sylvie Drapeau (Le rire, Nelly) et plusieurs autres

En interprétant l’emblématique Chevalier de Lorimier, Luc Picard prend sur ses épaules un personnage marquant de l’histoire du Québec. Un juste mélange de finesse et de loyauté permet à l’acteur de transmettre avec dignité le récit des derniers jours de cet homme bon. Pierre Falardeau, qui s’était longtemps battu pour porter à l’écran sa vision des événements du 15 février 1839, avait trouvé en Luc Picard le meilleur des alliés, un frère d’armes prêt à s’investir corps et âme dans le projet le plus important de sa vie de créateur. Deux décennies plus tard, le film se voit comme un puissant plaidoyer pour la liberté, issu d’une solide amitié entre un réalisateur et son acteur principal.