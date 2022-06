Monia Chokri : afficher ses couleurs et ses convictions

Nous sommes Gold, d’Éric Morin (2019)

Où le voir ? YouTube, Google Play, iTunes Store

Covedettes : Patrick Hivon (Babysitter, Mont Foster), Emmanuel Schwartz (La contemplation du mystère, Impetus) et plusieurs autres

Marianne, une bassiste originaire d’Abitibi-Témiscamingue qui a débuté dans un trio local et qui a réussi au niveau international au sein d’un groupe anglophone, revient dans son coin de pays. Elle y retrouve ses amis Christophe et Kevin, avec qui tout a commencé. Dans ce deuxième long métrage du cinéaste Éric Morin, Monia Chokri combine à merveille l’élégance d’une artiste reconnue et l’aisance d’une fille de région. Aux côtés de partenaires de jeu accomplis comme Emmanuel Schwartz et Patrick Hivon, elle fait glisser habilement son personnage entre un certain détachement et une implication plus soutenue, à la suite d’un drame minier qui a secoué sa municipalité et sa famille. Nous sommes Gold est une œuvre méconnue qui mérite que l’on s’y attarde davantage, pour la qualité de ses interprétations et la finesse de sa réalisation.