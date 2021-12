Noël chanté (seul ou accompagné)

Il n’y a pas que le satané coronavirus qui se décline en variants. Chaque année, les chansons des Fêtes, traditionnelles ou plus modernes, sont réinventées, retricotées, réinterprétées pour le plaisir de tous (sauf les grincheux). Enivré par le lait de poule et le gâteau aux fruits, L’actualité vous propose une sélection non exhaustive de pièces et d’albums de Noël qui vous donneront envie de pousser la note, que vous soyez seul ou accompagné.

Noël en solo

« Silent Night », d’Alexandra Stréliski

Alexandra Stréliski, voix forte de la musique instrumentale dite « néoclassique », s’est prêtée au jeu de la reprise de Noël dans le cadre d’une collaboration exclusive avec la plateforme de musique en ligne Spotify. L’artiste, déjà récompensée de cinq Félix, a lancé cette année son adaptation de « Silent Night » (« Douce nuit, sainte nuit »). Une pièce feutrée à souhait, où l’influence de Satie est bien présente. On a l’impression d’être assis avec la musicienne sur le banc de son piano ; on entend même le léger grincement des pédales de son instrument. Si vous aimez le genre, laissez-vous tenter par le disque de Noël de Chilly Gonzales, A Very Chilly Christmas.

« Sors le sapin », de King Melrose

Cette année, King Melrose fait aussi une incursion dans la musique des Fêtes, avec une création originale. Il s’agit en fait d’une chanson d’amour et d’épousailles emballée dans du papier et déposée sous votre arbre de Noël. L’artiste aime la musique soul et il se gâte avec « Sors le sapin », une pièce lente et chaloupée, portée par son chant appuyé. Il y fait même rimer « Michael Bublé » et « fenêtres givrées ».

« Un ciel de décembre », de Michèle O.

Il neige fort dans « Un ciel de décembre », de l’autrice-compositrice-interprète Michèle O. La chanteuse native d’Abitibi sort d’un certain silence radio, après avoir fait sa marque sur la scène locale avec un country accrocheur. On accueille avec plaisir cette nouvelle pièce, parfaite à écouter en auto en se rendant à un party de Noël. Sur cette chanson swing, Michèle O. met le paquet : les grelots tintent, les cloches résonnent et la trompette de Jérôme Dupuis-Cloutier (sur scène avec Les Cowboys Fringants) roucoule sous le gui.

« The Ballad of Mrs. Claus », d’Elliot Maginot

La tradition est en train de s’enraciner du côté de l’auteur-compositeur-interprète montréalais Elliot Maginot. Pour une troisième année, le musicien nous propose une chanson originale des Fêtes, ici intitulée « The Ballad of Mrs. Claus ». La pièce donne le point de vue de la mère Noël, qui chaque année voit son amoureux s’en aller en la laissant derrière. C’est tout simple, mais habilement écrit — on pourrait transposer ces paroles à nos vies sans trop de souci. Elliot Maginot offre un morceau fidèle à sa touche musicale, une pop lente et douce-amère. On apprécie les cuivres qui viennent ponctuer le refrain et faire tomber un peu de neige sur ce titre.

Noël accompagné

Ça goûte Noël, de QW4RTZ

Plus de 10 ans après ses débuts, le quatuor vocal QW4RTZ plonge tête première dans la musique des Fêtes avec Ça goûte Noël. Et tant qu’à y aller, les pros de l’harmonie y sont allés à fond en offrant un album double — 19 titres au total ! Au menu : des voix, des voix et des voix (et un peu de beatbox humain). La première partie est plus classique, tandis que l’autre, trempée dans le sucre à la crème, comprend quelques invités (Marc Hervieux et Julien Corriveau en M. Mousteille, personnage des Appendices).

Noël comme autrefois, de l’ensemble d’En direct de l’univers

L’émission de télé En direct de l’univers connaît un succès indéniable, et l’une des clés de sa réussite, outre son animatrice et productrice, France Beaudoin, est évidemment son groupe de musiciens et de chanteuses. L’ensemble d’En direct de l’univers a lancé cette année un album de neuf titres des Fêtes, où les voix s’entremêlent comme au petit écran. C’est chaleureux, bien réalisé, et les ambiances sont variées. On y trouve sans surprise un medley traditionnel, mais aussi une reprise légèrement country de « Marie-Noël » et une version très feu de foyer de « Joyeux Noël ».

Noël chez les Deschamps, de Judi & Filles

La toujours pétillante Judi Richards a profité du confinement des derniers mois pour proposer à ses filles Karine et Sarah-Émilie de se plonger dans un projet musical : celui de créer un disque de Noël. Cet opus se démarque entre autres par sa couleur familiale et ses voix génétiquement conçues pour les harmonies ! À noter, Richards et ses filles ont composé 8 des 10 titres de cet album émouvant et rempli d’amour. Oh ! et Yvon vient « faire un p’tit tour », comme le dit la chanson.