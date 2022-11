Nouveauté : Un homme et ses chiens, de Marc Séguin

À quel moment sentez-vous que votre roman est terminé ?

L’histoire se construit comme un tableau : au présent et avec instinct. Avancer, reculer, effacer, prendre un risque. Ne réagir qu’aux gestes et aux mots posés. Et rester libre de détruire ou de recommencer jusqu’à la dernière seconde. L’histoire s’écrit et, une fois terminée, elle s’écrit encore. Un jour, on pense que c’est fini, et puis non. Jusqu’à cette date de tombée des corrections sur épreuves, où ça part à l’impression. C’est une journée triste.



Qu’est-ce qui vous rend le plus heureux à propos de ce roman ?