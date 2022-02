Nouveautés littéraires pour vos soirées d’hiver

Cette histoire vraie démarre presque doucement : une jeune fille est kidnappée en Alaska. Après une chasse à l’homme d’envergure nationale, un suspect, Israel Keyes, est épinglé au Texas. Les enquêteurs en savent très peu sur cet individu, père d’une fillette, travailleur de la construction, tranquille et sans histoire. Mais ses révélations vont souffler les policiers : devant eux se tient l’un des plus prolifiques tueurs en série américains. Qui plus est, il s’agit d’un assassin organisé : il a enterré, un peu partout aux États-Unis, des trousses d’enlèvement lui permettant de commettre ses crimes sans soulever le moindre soupçon. Glaçant. Et efficace ! (Sonatine, 368 p.)