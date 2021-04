Oscars : où voir les candidats au prix du meilleur film de 2020 ?

La 93e cérémonie des Oscars promet d’être la plus inclusive de son histoire. Après la victoire, l’an passé, du palpitant film coréen Parasite, de Bong Joon-ho, l’Académie des arts et des sciences du cinéma continue sa marche vers une plus grande ouverture avec une œuvre qui relate un épisode de la lutte des Black Panthers, un long métrage américain majoritairement en langue coréenne intitulé Minari et un record de neuf nominations pour des acteurs et actrices issus de la diversité culturelle. Les campagnes #OscarsSoWhite de 2015 et 2016 semblent enfin avoir une résonance.

Voici comment trouver les huit longs métrages en compétition pour le prix du meilleur film :

Le cinéaste David Fincher devrait se sentir confiant, son film ayant obtenu le plus grand nombre de citations, mais il sait que Nomadland a le vent dans les voiles. Basé sur le scénario de son défunt père Jack Fincher, Mank raconte l’histoire du scénariste de Citizen Kane , Herman J. Mankiewicz, surnommé Mank. Gary Oldman, dans le rôle-titre, pourrait être élu à nouveau meilleur acteur de l’année (il avait gagné l’Oscar pour son interprétation de Winston Churchill dans L’heure la plus sombre en 2018).

Judas and the Black Messiah, de Shaka King — 6 nominations

Où le voir ? Au cinéma ou en location en ligne (Amazon Prime, Cineplex Store, Google Play, iTunes et YouTube)

En vedette : Lakeith Stanfield (C’est le destin qui vous appelle [Sorry to Bother You], la série Atlanta), Daniel Kaluuya (Get Out, Queen et Slim, Panthère noire)

Les drames biographiques ont la cote auprès de l’Académie, que l’on pense aux récents Bohemian Rhapsody sur la carrière de Freddie Mercury ou Vice sur la montée au pouvoir de Dick Cheney. Judas and the Black Messiah revisite, quant à lui, un pan de la vie du militant Fred Hampton, dirigeant du mouvement Black Panther en Illinois. Ce long métrage, aussi en lice dans la catégorie du meilleur scénario original, se démarque surtout grâce à ses interprètes. Daniel Kaluuya (Hampton) et Lakeith Stanfield (un membre du groupe infiltré) s’affronteront pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle. Kaluuya a une longueur d’avance, ayant remporté le Golden Globe dans cette catégorie en février.