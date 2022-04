Perrine Leblanc : une maille à la fois

Comment votre processus de création a-t-il évolué au fil des années ?

Je suis partie de Montréal pour m’établir en Gaspésie. Là-bas, je me suis inventé une nouvelle routine. Mon écriture est fortement influencée par ce mode de vie dans lequel les arts textiles, que j’ai découverts en 2019, occupent une place importante. Le tricot est un puissant anxiolytique qui me permet de travailler l’étoffe du récit à mesure que je crée du tissu avec de la laine, ma fibre de choix. Mon écriture a gagné en précision et en sobriété, pour être au plus près du sujet, même si je vis à 900 pas de ce que la nature a de plus lyrique à nous offrir : la mer. Et c’est exactement le ton dont Gens du Nord avait besoin pour que la réalité et la fiction entrent en relation.

( Gens du Nord , Gallimard, 192 p.)