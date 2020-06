Plaidoyer pour les libraires… et les livres

L’auteur enseigne au département d’études françaises de l’Université Queen’s. Cet article est un condensé d’un texte d’opinion.

Il a été largement question dans les médias des difficultés rencontrées par l’industrie culturelle, notamment dans le monde du spectacle. Le secteur de l’édition, et plus particulièrement celui de l’édition indépendante, est également en danger.

Au Québec, les librairies indépendantes évoquent une perte de 70 % de leurs revenus depuis le début de la pandémie. En France aussi, la fermeture des librairies a aussi eu des effets catastrophiques. L’éditrice Sabine Wespieser évoque une chute de 100 % de son chiffre d’affaires, donnée qui montre que les petits éditeurs n’ont pas systématiquement un riche catalogue numérisé à offrir, et que leurs ventes en ligne restent souvent marginales.

Les initiatives pour promouvoir le livre en temps de confinement n’ont pas manqué. L’Association des libraires du Québec a demandé à des libraires, des écrivains et des célébrités locales d’offrir leurs prescriptions de lecture ; plusieurs éditeurs ont mis à disposition des livres à télécharger gratuitement ; nombreux sont les libraires à avoir bonifié leurs services de livraison ou de ramassage. Mais tout cela équivaut à mettre un plaster sur une hémorragie. Et le livre numérique est très loin d’être une panacée. À titre d’exemple, Hugues Jallon des éditions du Seuil affirme que les « ventes numériques ont augmenté de 100 %, mais ne représentent que 4 % des ventes générales. »

La diversité culturelle en danger

La plupart des éditeurs ont annoncé une réduction de leurs activités éditoriales pour les rentrées du printemps et de l’automne 2020. Certains y voient l’opportunité d’une décroissance souhaitable. La surproduction, selon plusieurs intervenants, a des effets délétères sur la visibilité des livres dans les médias et en librairie.

Toutefois, on peut présumer que chez les éditeurs généralistes ayant une grande production, ce seront les livres plus « risqués » qui seront annulés, soit les premiers romans, les recueils de poésie, les traductions ou les ouvrages de sciences humaines. Cette réduction est logique, mais va potentiellement à l’encontre du principe de bibliodiversité, soit la diversité culturelle appliquée au monde du livre.

On a beaucoup dit que la crise accentuait les inégalités ; c’est aussi vrai pour le monde du livre. Après la crise, les indépendants seront au mieux désavantagés, au pire, rayés de la carte. L’Alliance internationale des éditeurs indépendants a d’ailleurs identifié l’absence ou la faiblesse des politiques publiques du livre dans plusieurs zones géographiques, notamment l’Afrique et l’Amérique latine. On peut donc présumer que la crise aura des effets durables sur la cartographie de la circulation internationale des livres. Le danger d’une homogénéisation de la culture et d’un manque de représentation des idées et des imaginaires du Sud est une menace constante dans un contexte mondialisé, menace accentuée par la crise.

Le numérique n’est pas une panacée

L’entrepreneuriat numérique n’est, jusqu’à preuve du contraire, ni une manière adéquate et accessible de diffuser toutes les productions culturelles ni une méthode équitable de répartir les revenus. Par exemple, nous avons vu que le livre numérique ne représentait pas encore une alternative viable. Les salons du livre virtuels ou les rencontres avec des écrivains en live streaming feront bonne figure dans les rapports d’activité, mais ne stimuleront ni les ventes ni la vie intellectuelle.

Il faut également garder en tête le maillon essentiel que constituent le livre jeunesse et son relais par l’école. Si le Conseil des arts et les différents ministères de l’Éducation n’interviennent pas directement sur ce point, nous assisterons à une banqueroute totale des librairies régionales et un effondrement à long terme du lectorat.

L’indépendance éditoriale menacée

Soutenir le milieu culturel ne consiste pas à formuler des vœux pieux sur un abstrait virage numérique. L’enjeu est ailleurs : il s’agit de préserver l’indépendance éditoriale par rapport aux grands conglomérats, mais aussi face à des pressions externes. À mon sens, la réelle menace est donc l’instauration pernicieuse d’une censure commerciale imputable à une réduction du nombre d’acteurs de la chaîne du livre. Le récent livre de Valérie Lefebvre-Faucher raconte un cas exemplaire de ce problème d’indépendance. En 2008, le petit éditeur Écosociété fait paraître Noir Canada d’Alain Deneault, William Sacher et Delphine Abadie, ce qui lui vaut deux poursuites de compagnies minières pour un total de 11 millions de dollars.

On peut craindre qu’il n’existe plus de possibilités pour une maison d’édition de critiquer de grandes entreprises sous peine de représailles. Le monde du livre est l’un des pôles de la discussion politique, et son uniformisation (sa concentration autour de quelques groupes aux reins assez forts pour traverser la crise) est une neutralisation de l’espace politique. Un livre numérique n’est pas davantage à l’abri d’une poursuite bâillon qu’un livre papier.

C’est bel et bien une protection de l’ensemble de l’écosystème éditorial qui doit faire l’objet de l’attention du Conseil des Arts du Canada. Il serait tragique que l’on se souvienne de la crise de la COVID-19 comme le moment d’un rétrécissement de l’espace démocratique et de la liberté d’expression. Il est d’autres urgences pour l’instant, certes, mais il faut commencer à planifier la suite.

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.