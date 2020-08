Quoi lire cet automne ?

octobre

Antoine Ferrandez, c’est l’artiste derrière le hit (fictif) des années 80, Born To Be, Or Not To Be (Born). Dans cette succulente fausse biographie, on retrace le parcours d’un artiste bien de son temps, scandales et vie de luxe inclus. Un brillant retour à cette période prénumérique, où la célébrité est relatée à travers la présence médiatique de la star, notamment à Apostrophes, l’émission phare de Bernard Pivot. (Marchand de feuilles, 400 p.)