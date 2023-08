Rétroviseur : Anne Hébert en toute confidence

Chaque dimanche, le rédacteur en chef adjoint de L’actualité, Éric Grenier, vous invite à lire (ou à relire) dans son infolettre Rétroviseur un des reportages les plus marquants de la riche histoire du magazine. Vous pourrez ainsi replonger au cœur de certains enjeux du passé, avec le regard de maintenant.

Il y a eu bien sûr Kamouraska. Également Les fous de Bassan, Les chambres de bois et Les enfants du sabbat. L’œuvre romanesque d’Anne Hébert est colossale, mais c’est plutôt la poésie qui l’a fait naître écrivaine en 1942. Et pas qu’à peu près, même si ses premiers textes ont provoqué plus tard chez elle une certaine gêne. Elle trouvait cela trop naïf. Mais pas les membres du jury du prix David de cette année-là (remplacé en 1968 par le prix Athanase-David, une des distinctions des Prix du Québec), qui ont marqué son arrivée dans le monde littéraire.

Sa vraie venue au monde a eu lieu il y a 107 ans cette semaine, dans le Québec rural et profond. Puis elle a passé son enfance et ses années de jeune adulte dans la capitale, baignant dans une riche vie familiale où la culture, surtout la littérature, était omniprésente. Doit-on à son cousin Hector de Saint-Denys Garneau sa vocation de poétesse ? Le décès, en 1943, de ce dernier, à qui elle était très attachée, a sûrement marqué le reste de son œuvre, qui contient aussi le roman Héloïse, sorti en 1980 et dont l’essentiel du récit se déroule à Paris. Le Québec n’y est que très vaguement évoqué en une ligne. Ça l’inquiétait d’ailleurs à la sortie du livre. Les Québécois allaient-ils lui en tenir rigueur ? Déjà monument national en cette année référendaire, elle était depuis longtemps suspectée de désertion par une certaine frange nationaliste, puisqu’elle vivait exclusivement à Paris depuis plus d’un quart de siècle, loin de tous les tumultes québécois du temps, sans s’en mêler. C’est pourtant son engagement littéraire qui la tenait si loin de tout, son doute relativement à son talent qui la gardait si distante des médias et des honneurs. Elle faisait toutefois l’effort de revenir au Québec au moins à chaque nouvelle parution, même si les entrevues étaient plutôt rares et brèves.

En 1998, son récit Est-ce que je te dérange ? vient de paraître (c’est à se demander si ce n’est pas l’écrivaine qui pose la question à la terre entière), et Danielle Laurin va à sa rencontre. Anne Hébert est de retour au Québec depuis peu, pour de bon. Mais elle n’est guère plus disponible. Sa garde rapprochée fortifie ses accès. « Il m’aura fallu franchir un véritable barrage pour rencontrer Anne Hébert. […] ses agents littéraires et son entourage la protègent jalousement, parfois même malicieusement, à croire que la gloire des grands donne du pouvoir aux petits », écrit la journaliste et aussi autrice. Anne Hébert lui consacre le temps que dure l’attente d’un taxi. Et pourtant, bien des entrevues qui se sont étalées sur des jours ne sont pas arrivées à donner ce que l’écrivaine a livré à la journaliste. Peu de mots, mais, comme le titre de son recueil de nouvelles, un torrent de réflexions sur sa vie, son Québec, sa France. Auxquelles se greffent divers entretiens avec ses proches, dont son grand ami Michel Gosselin. Un portrait sublime d’une grande dame de la littérature internationale par une autrice talentueuse, paru dans le numéro de juin 1998 de L’actualité. C’est le Rétroviseur de cette semaine.

Éric Grenier

