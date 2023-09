Rétroviseur : il était une fois au Québec

Chaque dimanche, le rédacteur en chef adjoint de L’actualité, Éric Grenier, vous invite à lire (ou à relire) dans son infolettre Rétroviseur un des reportages les plus marquants de la riche histoire du magazine. Vous pourrez ainsi replonger au cœur de certains enjeux du passé, avec le regard de maintenant.

On peut espérer qu’au Festival western de Saint-Tite, qui se tient depuis jeudi et se poursuivra toute la semaine prochaine, le soleil ne dira pas bonjour qu’aux montagnes, mais aussi aux participants.

Cet événement, objet unique dans la « festivalosphère » québécoise, joue dans la même ligue que le Festival d’été de Québec, les Francos et le Festival de jazz de Montréal, totalisant jusqu’à 650 000 entrées dans ses meilleures années. Sauf qu’il ne se déroule pas sur les Plaines ni à la Place des Festivals. Plutôt dans un gros village, qui malgré son statut légal de « ville », compte moitié moins d’habitants que ce que peuvent contenir les gradins des lieux principaux où sont présentés rodéos et grands spectacles.

Saint-Tite est le vaisseau amiral de tout un circuit de fêtes de village qui s’adossent au style country-western. Un des derniers événements de toute une saison qui voit souvent le même public se déplacer en véhicule récréatif de festival en festival. Il y a en fait plus de festivals country-western au Québec qu’autour de toute autre thématique.

Ce qui dénote la vigueur de ce courant culturel au Québec. Et on est loin de l’effet de mode : le Festival de Saint-Tite en est à sa 55e édition. Un courant dont le poteau principal n’est pas le rodéo, les chevaux ou les célèbres bottes Boulet, mais la musique.

La scène musicale country est l’une des plus importantes au Québec, mais elle swingue en marge des projecteurs. Un peu comme le heavy métal : elle est absente des journaux, des télés et des galas, mais chaque spectacle attire de grandes foules.

C’était le cas en 2007 quand le journaliste Pierre Cayouette (aujourd’hui aussi éditeur) s’est intéressé au phénomène pour L’actualité, dans le numéro de juin. Car cette année-là, une vague déferlait : des artistes de renom de la musique pop québécoise s’étaient mis à faire du country. Avant, les planches de ranch étaient le fief de quelques légendes — Marcel Martel (et Renée !), la famille Daraîche au grand complet, Patrick Norman et le monstre sacré du genre, Willie Lamothe, ainsi qu’une pléiade d’artistes inconnus des gens qui n’aiment pas ce style musical. Et là, d’un coup, les Mario Pelchat, Isabelle Boulay et Daniel Lavoie, pour ne nommer que ceux-là, se coiffaient soudainement de Stetson.

Était-ce effectivement une nouvelle effervescence ? « Il y a toujours eu une texture country dans la musique populaire québécoise », rectifie l’historienne musicale Guylaine Maroist. Vous en doutez ? « “Sèche tes pleurs” [NDLR : l’énorme succès du début de carrière de Daniel Bélanger], c’est une chanson country », souligne-t-elle à notre reporter. Elle cite aussi les répertoires de Richard Desjardins et des Cowboys Fringants.

Aujourd’hui, même Montréal est désormais pris au lasso du country, avec le bien nommé Lasso. Les têtes d’affiche ont changé depuis le reportage de Pierre, mais elles sont tout aussi immenses. On pense à Matt Lang ou Karo Laurendeau. Bien des Québécois ont découvert Sara Dufour en première partie des Cowboys Fringants lors du mémorable spectacle au Festival d’été de Québec, mais ça fait déjà quelques années que, partout en région, elle fait se déhancher des milliers de festivaliers avec son country rock électrique en français. Regardez-la, celle-là : c’est l’héritière naturelle des Fringants.

Pour mieux connaître le style, faites cette incursion dans une « poésie directe, très premier degré, qui parle de l’exil, des peines d’amour, de la route, de la mort et de la famille », comme l’écrit Pierre Cayouette dans le reportage au menu du Rétroviseur de la semaine. Vous constaterez, mot après mot et mille après mille, que le country n’est pas qu’une affaire de rodéos.

Bonne lecture,

Éric Grenier, rédacteur en chef adjoint

