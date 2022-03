Séries : 7 nouveautés du printemps 2022

Où le voir ? Tou.tv Extra (abonnement requis)

En vedette : Guillaume de Tonquédec (Délicieux, Le prénom), Louis Peres (Comment je suis devenu super-héros, Cigare au miel), Stefano Cassetti (la série Into the Night, Jeune et jolie) et plusieurs autres

Après les films d’Yves Allégret et de Claude Berri, le classique d’Émile Zola a maintenant droit à sa série dotée d’un impressionnant budget ayant permis l’embauche de 2 400 figurants et la création de plus de 700 costumes. Vous y reconnaîtrez les visages familiers des Québécois Aliocha Schneider et Rose-Marie Perreault dans des rôles secondaires. Même si notre réalité est loin de celle de ces mineurs de charbon en grève, leur récit résonne encore aujourd’hui grâce à son appel à une certaine justice sociale.