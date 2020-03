Tour du Québec vous invite à voyager tout en étant confiné

Tour du Québec vous propose de voir du paysage tout en demeurant confiné à la maison. Question de nous faire patienter, le magazine qui se consacre à la mise en valeur du terroir et du territoire québécois, publie désormais deux photos par jour, sur Facebook et sur Instagram. Les lecteurs et amateurs de photos sont appelés à participer à cette opération baptisée #ReverAuQuebec.



Il suffit de s’abonner à la page Facebook du magazine pour suivre quotidiennement ce voyage virtuel ou encore suivre le compte Instagram de la publication.

Les photographes, amateurs ou professionnels, qui ont envie de partager des paysages peuvent tout simplement communiquer avec la rédaction du magazine via la messagerie Facebook ou en écrivant à l’adresse courriel [email protected]

Pour en savoir plus sur le projet Tour du Québec, visitez tourduquebec.ca