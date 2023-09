Un tartare de bœuf avec Stéphane Rousseau

Des médias l’ont baptisé « le Brad Pitt de l’humour ». Ce titre, qu’on suppose lourd à porter, Stéphane Rousseau l’assume depuis des lunes et des deux côtés de l’Atlantique. La beauté, « ça m’a aidé », dit-il, verre de blanc à la main et sur le ton d’une évidence. « J’ai fait un christie de boutte là-dessus. » Des ruelles de Saint-Henri aux portes de Hollywood.

Nous sommes en juillet, et Stéphane Rousseau aura bientôt 57 ans (le 17 septembre). Il est entré au Chien fumant et a traversé la pièce sans que pivote la moindre tête. Que les méchantes langues rangent leur venin : de un, il est tôt, le resto vient d’ouvrir ses portes, la petite salle est déserte, et de deux, c’est un habitué.

Assis près des vitres donnant sur la rue, le visage baigné par la lumière du jour qui tombe, Stéphane Rousseau a toujours fière allure. Je lui en fais la remarque. « C’est gentil. » Lui se montre moins indulgent. « Quand je me vois à la télé dans STAT [la quotidienne présentée à Radio-Canada], je ne me trouve pas beau et je m’en fous. Mon égo est un peu rangé au placard. J’ai beaucoup plus de laisser-aller là-dessus, j’avoue. Je n’ai pas été au gym depuis deux mois. »

« Je ne sais pas combien de fois je me suis fait attraper le paquet et les fesses quand je demandais la participation d’une spectatrice ou pendant les séances d’autographes. Je comprends ce que ça fait quand ce n’est pas voulu. C’est une mini-agression. »

Très actif sur Instagram, Stéphane commet l’erreur de lire tous les commentaires. « On m’écrit : “Pourquoi t’as changé tes cheveux ? La barbe, ça te fait pas bien. Tu devrais perdre un peu de ventre. T’as les yeux fatigués.” »

Des gens du milieu, et pas n’importe qui, ajoutent aussi leur grain de sel. « Un réalisateur québécois, après avoir fait un gros plan, m’a dit : “Ouais, t’es pu à ton peak [maximum].” » Et il y a cet autre metteur en scène célèbre qui a suggéré à Stéphane, alors dans la quarantaine, une procédure chirurgicale ayant fait des miracles sur une actrice française du même âge que lui…

— Ça ne m’a pas dérangé, assure-t-il.

— Vraiment ?

— Vraiment. Mais c’est beaucoup de pression.

À laquelle il a su résister, croix de bois, croix de fer… jusqu’à présent.

Il y a donc un prix à payer pour avoir longtemps et sciemment incarné l’homme-objet. Sur l’affiche de son spectacle de 1995, où il parodiait une publicité de Calvin Klein, exposant pectoraux et abdos, la braguette du pantalon ouverte sur un slip blanc. En une du magazine Clin d’œil en 2002, posant dans le plus simple appareil avec Mitsou. Sur scène, où il multipliait les mouvements suggestifs du bassin, les œillades, les allusions sexuelles… « Je jouais un personnage. Dans la vie, je suis très timide. » Bluffées par l’image, certaines se sont senties libres de passer à l’action. « Je ne sais pas combien de fois je me suis fait attraper le paquet et les fesses quand je demandais la participation d’une spectatrice ou pendant les séances d’autographes. Je comprends ce que ça fait quand ce n’est pas voulu. C’est une mini-agression. »

On n’a pas tous les jours en face de soi un ex-sex-symbol sympathique, et j’ai mille questions. L’une d’elles est ennuyante comme la pluie, mais nécessaire : pourquoi se rencontrer ici, au cœur du Plateau ?

« J’habite à côté. Et tu vas voir, c’est bon. » C’est joli aussi, les boiseries, le zinc… Toutefois, cherchez la petite bête et elle montrera sa tête. « Le Chien fumant, c’est un peu cher pour y manger souvent avec mon fils — Axel a 14 ans — et lui payer un mocktail à 22 piastres. » Encore heureux que son ado n’ait pas le bec sucré : le menu propose un gâteau au fromage léger, avec caviar transmontanus et or 24 carats, à 320 dollars.

— Louis Morissette est actionnaire du Chien fumant. Toi aussi, Stéphane, tu t’es lancé naguère dans la restauration…

— [Grimace fugace] En effet.

À la fin des années 1990, avec une belle naïveté et trois associés, l’humoriste à l’époque le plus hot de la province a mis une partie de ses billes au service de ce qui, espérait-il, deviendrait une chaîne de restaurants : Mama Jigger. Du nom (italianisé, pour aller de pair avec pâtes et pizzas) de Madame Jigger, figure emblématique de son succès, une marionnette malcommode à la langue bien pendue et aux « Ah, mon Dieu ! » bien sentis. « Madame Jigger a eu sa propre carrière parallèle », s’étonne encore son géniteur et manipulateur. Elle a notamment été la star d’une pub télé pour Clorets.

Deux Mama Jigger sont nés, à Laval et à Boucherville. « Je m’occupais du design, de l’ambiance, de l’image. On m’avait dit : “Ça va te donner un revenu de plus.” Non, ça m’a coûté 500 000 dollars. »

Pas un mot sur le fiasco de ses restos dans Famille royale (KO Éditions, 2022), l’autobiographie qu’il a rédigée en solo et dont il a vendu 35 000 exemplaires. Et Madame Jigger ? Bof, à peine évoquée. « Ah, mon Dieu ! » se désole-t-elle sûrement du fond de sa boîte.

C’est que l’auteur en avait long à dire, et 261 pages ne peuvent pas tout contenir. Stéphane se révèle énormément, voire totalement : sur l’unique photo, il a neuf ans, il est nu, une pastille au bon endroit, une couronne sur la tête… et un trophée dans les mains !

« Mes shows ont toujours été autobiographiques. Je parlais de moi, et la limite de ce que je pouvais dire était assez élevée. Dans mon livre, je suis allé encore plus loin. »

Ses admirateurs connaissaient déjà quelques pans de son passé peu banal. Une enfance dans un milieu ouvrier. Les vacances dans les camps de nudistes. L’apprentissage du métier, dès sa 1re secondaire, auprès de feu Roméo Pérusse, « l’humoriste chauve à l’humour grivois ». Ses « triomphes entre deux danseuses nues dans un trou de Sorel ». La naissance prématurée de son fils (deux mois et demi avant terme)…

« Mes shows ont toujours été autobiographiques », dit celui qui a arrêté d’en faire en 2016, pour y revenir un de ces quatre, peut-être. « Je parlais de moi, et la limite de ce que je pouvais dire était assez élevée. Dans mon livre, je suis allé encore plus loin. » Comme nombre de ses proches — dont ses parents et sa sœur — ne sont maintenant plus de ce monde, il a eu les coudées franches. « Sinon, je me serais gardé une petite gêne. »

Généreux de nature, Stéphane n’est pas avare de détails. Sur l’après-colostomie de sa mère, décédée alors qu’il avait 12 ans, par exemple : « On lui avait posé un anus artificiel sur le côté du ventre. […] Quand ma mère pétait, c’était assez bruyant parce que ça lui venait du ventre, pas des fesses. […] il y avait parfois une odeur de fiente qui s’en dégageait. »

L’arrivée des assiettes fait diversion. Stéphane ne ment pas : le tartare de bœuf, un incontournable de la maison, est à tomber, et le flétan de l’Atlantique exhale un délicieux fumet.

Famille royale a des airs de comédie dramatique pour un lectorat averti (Costco a d’ailleurs jugé le livre trop osé pour sa clientèle). On rit, on pleure, on assiste en direct au dépucelage de Stéphane, 13 ans, mis en scène par Carole, 17 ans. On le voit coiffer sa frangine et s’improviser styliste sur un tube disco signé Dalida ou Village People… « Mon côté féminin a toujours été assez développé », écrit-il.

À ce propos, a-t-il eu vent de la vieille rumeur sur son orientation sexuelle ? « Je l’ai entendue, elle a tellement circulé ! » L’éventualité de raviver les ragots ne l’a pas retenu d’auditionner pour le rôle d’un personnage gai dans STAT. Et ce, malgré les réticences de son agence. « On me disait : “Es-tu bien sûr ?” On m’a fait peur à souhait. J’étais conscient du risque. »

Cette mise en garde valait aussi pour le rythme de tournage des 120 épisodes, intense, échelonné sur huit mois. Un sacerdoce pour quiconque. « C’est vrai que je ne savais pas dans quoi je m’embarquais. »

Il ne savait pas non plus, et il sera mis au parfum ce soir-là, in situ, que la légitimité d’un acteur hétéro endossant la peau d’un homo est contestée par certains militants LGBTQ+, américains surtout. « Ah bon. » Ce débat le surprend, sans lui faire perdre une miette de son flétan.

Il a déjà incarné un criminel dans le film Omertà, un aventurier fiancé à Brenda Montgomery (Marc Labrèche) dans la comédie déjantée Le cœur a ses raisons. Il a voyagé dans le temps, en 50 avant Jésus⁠-⁠Christ, pour prendre une baffe d’Obélix (Gérard Depardieu) et être sacré vainqueur d’une course de chars par Jules César (Alain Delon) dans la superproduction Astérix aux Jeux olympiques.

Stéphane estime donc tout naturel de donner vie à une autre figure fictive, Éric Perron, un préposé aux bénéficiaires montréalais, cinquantenaire, attentionné et drôle. Et tatoué. Et gai. « Le costumier de STAT m’a demandé : “Tu ne le feras pas efféminé, hein ?” Ben non, ce n’est pas le but. » De plus, le comédien n’hésite pas à visiter des terres étrangères quatre soirs par semaine devant un million et quelque de téléspectateurs. « Pour une scène, je devais embrasser goulûment mon amoureux, joué par Maxime de Cotret, lui aussi hétéro. J’étais content, je n’avais jamais embrassé un gars. Le faire sur un plateau, c’est très technique, mais je me suis rendu compte que ça peut être aussi le fun qu’avec une fille. »

La veille de l’entrevue, Stéphane recevait les textes de la deuxième saison de STAT, le marathon commençait deux semaines plus tard. Motus et bouche cousue sur les intrigues à venir. Nommément celle amenée, à la fin de la première saison, par l’arrivée de Rémy Girard dans la peau de son père. « Quand on m’en a parlé, dit Stéphane, j’ai trouvé que c’était une bonne idée. » Et un beau clin d’œil, 20 ans après Les invasions barbares, l’œuvre oscarisée de Denys Arcand qui les a réunis à l’écran.

« J’ai revu le film à maintes reprises et je me trouve plus que correct, avec le peu d’expérience que j’avais. » L’année précédente, en 2002, il avait commis ses premiers pas à titre d’acteur auprès de Véronique Cloutier dans la comédie Les dangereux, un navet du calibre à tuer une carrière débutante. « Et là, je me retrouve en vedette à Cannes en compétition officielle, le film reçoit un accueil incroyable, les spectateurs n’arrêtent pas d’applaudir, et moi, je pense à mon père et à ma mère, j’essaie de retenir mes larmes… » Il n’a pas pu. Encore aujourd’hui, ses yeux s’emplissent d’eau lorsqu’il évoque ce souvenir.

Quand Cannes apparaît dans Famille royale, c’est sans tapis rouge ou starlettes : ses parents travaillaient à la Continental Cannes, une usine de boîtes de conserve. Impasse également sur les retombées internationales de cette période extraordinaire, les offres de réalisateurs étrangers, les rendez-vous manqués avec Hollywood (un personnage de vilain dans un James Bond, un autre dans la télésérie Les Soprano), le tournage homérique d’Astérix, doté d’un budget de 100 millions de dollars… Et ce rôle perdu au profit de… Brad Pitt ! « Honnêtement, j’aurais de magnifiques anecdotes à te dire sur tout ça, mais je les garde pour la suite de mon livre. » C’est beau, Stéphane, je n’insisterai pas.

