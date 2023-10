Une glace à l’italienne avec Françoise Sullivan

«J’ai beaucoup travaillé et quelquefois j’étais fatiguée, mais je continuais… » Sa voix douce, un quasi-chuchotement, est enterrée sous le concerto pour klaxons et crissements de la rue Sherbrooke Ouest. Elle a (gentiment) plaidé pour que l’interview ait lieu à l’extérieur du restaurant Pasta Casareccia. Son argument : « Il fait beau. » Sous-entendu : le temps est bon, le ciel est bleu et la vie est si courte, pourquoi ne pas en profiter sur la terrasse ?

Du haut de ses cinq pieds et des poussières, un siècle me contemple. Cent ans de certitudes et de doutes, d’essais et d’erreurs, d’épreuves et de bonheurs. Résumer 36 525 journées sur terre en 1 750 mots ? Impossible. Prenez son riche passé de danseuse et chorégraphe. Un art, pratiqué en parallèle avec la peinture et peaufiné à New York dès la fin de la guerre (la deuxième), qui a fait d’elle une pionnière, voire une révolutionnaire de la danse moderne au Québec. Il mérite à lui seul un article. « Je danse encore, me précise-t-elle. Dans ma cuisine. Sur du bon jazz. » C’est-à-dire ? « Du vieux jazz. »

Une robe rouge, couleur fétiche. Un rose à lèvres pâle. Une ombre à paupières discrètement métallique. Pour une centenaire, Françoise Sullivan ne fait pas son âge… qui a longtemps été erroné dans les articles et les livres. Récemment encore dans un recueil d’entretiens, Être artiste (L’instant même, 2015) : l’année de naissance indiquée est 1925. « Si on ne me le demandait pas, explique-t-elle, étonnée d’avoir été démasquée, je laissais faire avec 1925. » Petite coquetterie ? Rire. « Oui. »

Elle est née trois mois avant Jean Paul Riopelle, son vieil ami. Ils sont 2 des 16 signataires de ce fameux Refus global de 1948 dont on lui rebat les oreilles depuis… 75 ans !

Elle commande une assiette d’agnolotti rosa et lui fait honneur. Puis un gelato tartufo au chocolat, qu’elle savoure à la petite cuillère. Comme dirait Obélix à Agecanonix, quand l’appétit va, tout va !

Son atelier est à deux pas. Un jour, une toile plus grande qu’elle l’a emportée dans sa chute. « J’étais seule. J’ai eu de la chance, je n’ai pas eu mal et la toile non plus. » Françoise n’est pas rancunière : elle a terminé le tableau. « Et c’est l’un de mes meilleurs. » Il sera au Musée des beaux-arts de Montréal à compter du 1er novembre. Parmi plusieurs monochromes récents, réalisés dans l’esprit d’un cycle entamé dans les années 1990. Avec des variantes.

« C’est toujours excitant d’essayer de nouvelles choses, de prendre des risques. »

Elle en a essayé. Et elle en a pris. Il y a cette exposition de 1973, dans une galerie du Vieux-Montréal… « Ah oui ! J’étais un peu folle, hein ? » De retour d’un séjour en Italie, en pleine remise en question de la pertinence du métier d’artiste et imprégnée de l’arte povera, courant d’avant-garde radical et anticonsumériste, elle avait rassemblé des artéfacts personnels, hum, inhabituels. Qui n’étaient pas à vendre. Les inscriptions informaient le quidam baba devant l’objet d’art : Papier froissé à Rome, Sauce à spaghetti, Sang de menstruation, Crotte de nez… « Ce n’était pas la gentille Françoise », dit-elle, mi-contente, mi-contrite.

De l’infiniment petit à l’immensément grand : depuis 1997, Montagne, une installation composée de granit, de béton et de calcaire, magnifie le terne pavillon Président-Kennedy de l’UQAM. « Vous l’avez vue ? La murale la plus imposante fait 67 pieds, et il y en a deux autres, une qui passe en dessous et une en arrière, qu’on ne voit pas. » Elle a raison, et n’a pas tort d’être déçue. « Ils font ce qu’ils veulent et c’est ingrat, parce qu’une commande comme celle-là m’a demandé deux ans de travail. »

« C’est un artiste, me souffle-t-elle alors qu’un homme entre dans le restaurant. Je crois qu’il enseigne encore à Concordia. » Elle aussi a livré son savoir et sa passion à cette université, pendant 25 ans. « Des étudiants, j’en ai eu de magnifiques. Il y en a une, par exemple… » Elle s’arrête, cherche, puis abandonne. « Je peux vous dire que c’est récent d’oublier les noms. Qu’est-ce que tu veux, 100 ans, faut bien souffrir un peu. »

Elle dit « nous » et un ange passe. Suivi d’un autre. Et d’un autre… « Il m’arrive plein de belles choses ces temps-ci — un doctorat honoris causa de l’Université de Montréal, bientôt une murale aussi imposante que celle de Leonard Cohen —, et mes compagnons, mes compagnes ne sont plus là [pour célébrer cela avec elle]. » Il reste Madeleine Arbour… « Oui, bien sûr. On a le même âge, mais elle n’est pas très bien. Je ne l’ai pas vue depuis quelques années. »

Tous les autres ont tiré leur révérence. La première du lot, la comédienne Muriel Guilbault : suicide, à 29 ans. Claude Gauvreau, poète et dramaturge, trouvé empalé sur une clôture à 45 ans, dans des circonstances non élucidées. Le peintre Paul-Émile Borduas, mort seul dans son atelier parisien à 54 ans.

Borduas, l’homme à l’origine du mouvement des automatistes. Étudiante frustrée à l’École des beaux-arts (« je perdais mon temps à dessiner un plâtre pendant six jours… »), Françoise l’a rencontré en novembre 1941. « Nous étions quelques-uns dans son atelier, nous avions 17, 18 ans. Il nous a parlé de créativité, d’improvisation, de surréalisme jusqu’à 4 h du matin. Ah, la vie s’ouvrait devant nous ! » Borduas, l’auteur principal de Refus global, aux phrases-chocs : « Au diable le goupillon et la tuque ! »



— Je trouve, me dit-elle avec une certaine passion, que Borduas devrait être plus reconnu. Mieux reconnu.

— C’est vrai qu’il n’y en a que pour Riopelle… Êtes-vous surprise de sa renommée internationale, de son statut de géant de l’art québécois ?

— Non. On pensait qu’on deviendrait tous des noms célèbres.

Elle éclate de rire. Évoquer ces rêves de gloire et cette soif de liberté, ces soirées entourée d’esprits allumés au cœur de la Grande Noirceur ne l’attriste pas. Elle tient à témoigner d’un temps que les moins de 90 ans ne peuvent pas connaître, ni imaginer. « Pierre Gauvreau [frère de Claude, autre signataire, peintre puis scénariste télé à succès, notamment avec Le temps d’une paix] a été renvoyé du collège, vous savez pourquoi ? Un étudiant pas très gentil avait vu dans sa poche un livre de Rimbaud et un livre de Baudelaire, deux poètes mis à l’Index ! »

Les noms parfois lui échappent, mais rien des jours sombres d’avant la Révolution tranquille. En 1999, le 40e anniversaire de la mort de Maurice Duplessis a été souligné à Trois-Rivières, sa ville natale, prétexte à une tentative de dénoircir le personnage. Françoise Sullivan a vu rouge. Elle en a tiré son propre minimanifeste, rapporté dans quelques journaux : « Ce courant révisionniste réécrit de manière choquante un chapitre entier de notre histoire. […] Cette révision des faits est une offense aux combats rigoureux qui furent menés. Elle occulte la détresse, la paralysie, l’exil qui fut le lot de plusieurs. »

— Françoise, votre père connaissait bien Duplessis, n’est-ce pas ?

— [Un ange passe, moins blanc que ses prédécesseurs.] Oui. Mon père. Il faut que je vous en parle.

Avocat, député conservateur de la circonscription montréalaise de Sainte-Anne (abolie en 1968), sous-ministre des Postes à Ottawa, John A. Sullivan était en effet un ami du « Cheuf ». « Je l’adorais. Papa était un bel homme, qu’on disait le meilleur orateur à la Chambre des communes. » Seule fille de la famille — elle est la cadette de quatre garçons —, Françoise était son trésor. « Il aimait la poésie et me l’a fait aimer. »

Elle fait une pause. Les rumeurs de la ville comblent le silence. Puis : « J’avais cinq ans. C’était à notre maison de campagne, un de ces soirs d’été superbes, pas encore la nuit, moment que Verlaine appelait l’heure exquise. Papa a pris ma main et a dit de sa belle voix : “Mignonne, allons voir si la rose / Qui ce matin avoit desclose / Sa robe de pourpre au Soleil / A point perdu ceste vesprée…” » Un poème en vieux français du XVIe siècle, de Ronsard. « Je m’en suis toujours souvenue. »

Elle se souvient aussi de la fureur paternelle quand le parfum de scandale qu’exhalait Refus global s’est rendu jusqu’à ses narines, porté par un collègue empressé. « Je ne lui avais rien dit. » Sa voix, frêle, devient inaudible. « Je pense qu’entre lui et moi, ça ne s’est jamais vraiment réparé. »

En 1949, nouvelle tuile pour papa Sullivan : Françoise convole avec Paterson Ewen, son cadet de deux ans, un peintre prometteur et sans un rond. « Un très grand peintre », précise-t-elle. Avec quatre fils en 10 ans, elle met ses aspirations artistiques en veilleuse. « Au début, j’ai fait quelques chorégraphies à la télé de Radio-Canada. » Et pour ce qui est de la peinture… « Je ne voulais pas entrer en compétition avec mon mari », ajoute-t-elle avec un sourire entendu.

Le couple ne roule pas en Cadillac. Dans Les femmes du Refus global, de Patricia Smart (Boréal, 1998), Madeleine Arbour, autre jeune maman, relate une conversation avec son amie Françoise au sujet du contenu de leur frigo : « Elle disait qu’elle n’avait qu’une patate, et moi je n’avais qu’un oignon, alors on se disait qu’on allait les mettre ensemble pour faire à manger pour les deux familles. »

Les années 1960 voient avec étonnement Françoise Sullivan se réinventer (encore), initiée à la sculpture du métal par Armand Vaillancourt. « Il m’a appris à souder une seule fois. Après, j’ai continué par moi-même. » Une œuvre majeure de cette période, commandée pour l’Expo 67, très sixties par ses formes géométriques rouges comme sa robe, réside désormais sur le campus de l’Université de Regina. Son titre : Callooh Callay. Empruntée au conte De l’autre côté du miroir, la suite d’Alice au pays des merveilles, c’est une expression de joie. Elle traduit bien le privilège de vivre deux heures en tête-à-tête avec un être d’exception aussi fascinant : Callooh Callay !

Cet article a été publié dans le numéro de novembre 2023 de L’actualité.