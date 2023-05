Une salade de patates avec Anaïs Barbeau-Lavalette

J’arrive avant elle au Caffè Mille Gusti, sur Saint-Zotique, dans La Petite-Patrie. Quelques tables collées. L’arôme d’une sauce tomate maison réputée. Mille saveurs au frais dans un comptoir vitré. Et derrière, Joe, qui me donne du « bello » d’emblée. Flatteur, va ! Aux yeux du chef proprio, qu’on soit pichou ou pétard, non importa, on est bello ou bella. Seule Anaïs aura droit à « bellissima ». Magnifique, oui, et traitée aux petits oignons : le plus bel emplacement lui a été réservé. Anaïs vient souvent, dit Joe. Émile (Proulx-Cloutier) aussi, tout comme leurs trois enfants, Manoé, Ulysse et Mishka, 12, 10 et 8 ans. Une famille formidable (il est ému). Elle a récemment parrainé une réfugiée de guerre… Il cherche laquelle.

Je l’aide : Syrie ? Yémen ? Afghanistan ? Soudan ? Birmanie ? Haïti ? Mozambique ?

« Ukraine ? » suggère une cliente.

Oui !

Sur ces entrefaites, Anaïs entre. Dans Le Devoir, elle a décrit l’endroit comme « une sorte d’antidépresseur pour les gens du quartier, où on peut brailler dans son panettone. » En ce début mai, pour citer Jean Leloup, « le monde est à pleurer » (« les humains sont méchants et la terre est cruelle »). Manque de pot, la saison des panettones est passée. Les larmes attendront. « Je ne peux pas me permettre d’être pessimiste, ce n’est pas dans ma nature, dira-t-elle plus tard. Il faut résister par la joie. »

Anaïs a de quoi se réjouir. Elle rentre de Paris, où son roman Femme forêt (2021) sortira avant l’été. « C’est grâce au succès en France de La femme qui fuit. » « Phénomène » serait un terme plus juste : 60 000 exemplaires vendus dans l’Hexagone, et 130 000 au Québec depuis 2015. « L’équipe de la maison d’édition française, JC Lattès, me lisait des bouts de critiques et j’ai réalisé à quel point ce livre avait été bien reçu là-bas. » En effet. « Sur un sujet tabou, violent, insupportable, Anaïs Barbeau-Lavalette livre sous sa superbe plume un portrait magnifique, bouleversant », selon le quotidien Le Parisien.

Récit biographique sur sa grand-mère maternelle qui a abandonné, poussée par un besoin viscéral d’indépendance, ses deux jeunes enfants — dont la documentariste engagée Manon Barbeau, mère d’Anaïs —, La femme qui fuit a été traduit en une vingtaine de langues. « Le dilemme de ma grand-mère, prise entre le désir d’assouvir sa liberté et ses rêves et celui de cultiver ses liens affectifs, est intrinsèque chez tous les êtres humains. »

Chez Anaïs aussi, à la différence qu’elle a su trouver l’équilibre. D’ailleurs, à la fin du livre, elle l’annonce à sa défunte aïeule longtemps détestée : « […] tu continues d’exister dans ma soif inaltérable d’aimer. Et dans ce besoin d’être libre, comme une nécessité extrême. Mais libre avec eux. Je suis libre ensemble, moi. »

« Bellissima, j’ai une question : feta ou bocconcini pour ton panini ? Avec du piquant et du genovese ? » demande le proprio.

J’ai une question aussi : comment réussit-elle à tout faire ? Élever des enfants, réaliser, écrire, monter un show de théâtre (Pas perdus, documentaire scénique qui a ébloui Robert Lepage)… et sauver le monde ? « On me l’a déjà posée. Je peux compter sur un filet affectif : mes parents, la mère de mon chum [la comédienne Danielle Proulx], des gardiennes qui sont comme mes petites sœurs. »

Le filet n’a pas chômé ces derniers temps, avec deux films tournés en trois ans : La déesse des mouches à feu, en 2019, et Chien blanc, en 2021. Une cadence rare, à moins de s’appeler Xavier Dolan. Et éreintante. « Je ne suis pas pressée de revenir derrière la caméra », avoue la réalisatrice. La gestation d’un film dépasse de loin celle d’un éléphant : cinq ans en moyenne.

On dirait qu’Anaïs est dans les bonnes grâces des bailleurs de fonds : le budget de Chien blanc, à près de 10 millions de dollars, « est le plus important jamais accordé à une réalisatrice au Québec », souligne-t-elle, un brin fière. L’adaptation d’une œuvre peu connue de Romain Gary, réalisée surtout en anglais à Vancouver, sans vedette québécoise, n’est pas restée longtemps en salle. L’artiste est déçue, évidemment. « Et le tournage a été très difficile, pour plein de raisons. Mais j’ai appris comme jamais. »

La perspective d’être comparée à Jutra, dont le style « était très admiré par Truffaut, Renoir, Cassavetes et Bertolucci », rappelait en 2002 Variety, la bible du cinéma américain, lui fait hausser les épaules.

Des connaissances qui seront mises à profit dans deux productions costaudes, dont une sur Pauline Julien. « Ce n’est pas un biopic traditionnel. C’est Pauline au moment où elle apprend qu’elle a une aphasie dégénérative. Je m’intéresse au pouvoir de l’art. »

Plus surprenant : le remake de Kamouraska. « Pourquoi surprenant ? » Euh, parce que le film de 1973 signé Claude Jutra n’est-il pas considéré comme un classique du cinéma québécois ? « L’as-tu vu dernièrement ? répond-elle, sourire en coin. Il a vieilli. » Sa relecture du chef-d’œuvre d’Anne Hébert, « à l’écriture très moderne », lui a prouvé qu’une version différente, sous l’angle du désir féminin, était possible, voire nécessaire. La dramaturge Catherine Léger (Baby-sitter), qui vient de transposer au théâtre un autre incontournable de notre septième art, Deux femmes en or, a la charge du scénario.

Même désinvolture pour le choix de l'héroïne, incarnée jadis par Geneviève Bujold, à l'époque encore auréolée de sa nomination aux Oscars, en 1970 (pour Anne des mille jours). « Des bonnes actrices, ça ne manque pas. Je ne suis pas inquiète. »

Ce n’est que de la fiction, après tout. Il n’y a pas mort d’homme. Ou d’un garçon, écrasé délibérément par une jeep de l’armée israélienne, par exemple. « Le corps de Youssef repose sans vie au milieu de la rue. J’ai du sang sous mes souliers », témoigne-t-elle dès l’amorce de ses « chroniques palestiniennes », intitulées Embrasser Yasser Arafat (2011). Quand on voit une telle scène à 25 ans, on apprend vite à relativiser.

Le titre titille. Alors, Anaïs, Yasser, c’était comment ? « C’était inattendu. Et c’est lui qui m’a embrassée, sur les lèvres, à la fin d’une entrevue pour mon documentaire Si j’avais un chapeau. » Coïncidence ? Arafat est mort peu après. Pas rancunière pour deux shekels, l’embrassée a passé l’éponge. « […] je l’enterrerais dans un coin de mon jardin, peut-on lire en page 23. Il serait bien, là. On lui foutrait la paix. Et il ferait pousser les fleurs. »

Ce carnet de voyage sera réédité. À lire par quiconque désire mieux comprendre de quel bois se chauffe cette femme exceptionnelle. « C’est un chapitre marquant de ma vie », dit-elle devant la plaquette de moins de 100 pages, sandwichée entre son panini et ma salade de patates. Ses séjours dans la poudrière israélo-palestinienne ont servi de matériau pour son film Inch’Allah (2012). « Mon aîné l’a lue. Et un soir que j’endormais les deux autres, j’entends : “Maman, c’est quoi, une bombe humaine ?” Oh boy. » Il a obtenu une réponse, bien sûr, même si le concept est, pour lui, pour nous, inconcevable. Pour Anaïs ? Hum… À Ramallah, elle a rencontré Mohammed, 22 ans, « petite jeunesse au t-shirt moulant, aux cheveux léchés ». Cinq ans plus tôt, il avait été intercepté juste avant qu’il n’actionne sa ceinture d’explosifs. « Ce sont des gestes monstrueux, oui, mais ceux et celles qui les posent ne sont pas des monstres. Ce sont tous des êtres humains qui ont vécu des tragédies. En te rapprochant de leur humanité, tu ne pardonnes pas, mais tu comprends. »

Croyez-le ou non, mais pendant l’entretien, Anaïs a ri. Souvent. Elle a ri quand je lui ai affirmé qu’elle avait de l’humour. « Ce n’est pas ma plus grande force ! » Pourtant, c’est rigolo lorsque — entre deux comptes rendus d’attentats-suicides — cette végétarienne raconte avoir cousu, et mangé, des coussins d’intestins de mouton fourrés de riz à la cannelle, régal moyen-oriental. « Je ne suis pas une très bonne couturière. Et quand t’es invitée… » Rebelote dans Femme forêt : « […] j’ai vécu en zone de guerre, écrit-elle, j’ai été menacée au couteau et à la kalachnikov, mais rien ne m’angoisse davantage que ce moment sur la pointe des pieds où je soulève l’oreiller. » Cet oreiller étant celui… de sa fille endormie, pour y glisser la récompense de la fée des dents. « J’exagère, mais pas tant que ça. J’envoie mon chum. La magie de l’enfance est trop fragile, je fais tout pour la faire durer. »

Les enfants ont toujours été au cœur de ses préoccupations. À 20 ans, partie seule au Honduras, elle est revenue avec un documentaire, Les petits princes des bidonvilles. En 2009, pour Les petits géants, elle et Émile ont suivi un groupe de jeunes initiés à l’opéra dans un quartier défavorisé de Montréal. Puis, elle en a mis au monde trois (le deuxième dans le stationnement d’un Couche-Tard, ce qu’elle relate en détail dans l’ouvrage collectif Dans le ventre : Histoires d’accouchement). Des enfants allumés qui, à l’hiver 2020, déjà conscients de l’état de la planète, lui ont demandé : « Comment vas-tu nous protéger ? » « J’ai eu un sentiment d’impuissance. »

Les mères sont en colère, dit Anaïs. « Une colère légitime. Recycler et composter chez soi, ça ne suffit pas. La situation est trop urgente.

Sonnée, elle a cherché conseil auprès de l’écosociologue Laure Waridel, également militante et maman. De fil en aiguille, Anaïs, piètre couturière mais rassembleuse hors pair, et sa comparse, tout aussi déterminée, ont fondé Mères au front. Un regroupement « de mères et de grands-mères par le sang et autrement », selon le site Web, avec une mission : « Protéger nos enfants et la vie sur Terre face à l’urgence climatique. »

Les mères sont en colère, dit Anaïs. « Une colère légitime. Recycler et composter chez soi, ça ne suffit pas. La situation est trop urgente. Avec Mères au front, on a rencontré François Legault et le ministre de l’Environnement. Il y a un échange, un dialogue quand même sincère. Entre ce dialogue et des actions plus radicales, les choses vont avancer. »

Actions plus radicales ? « Il n’est pas question de saboter un pipeline, ce qu’on appelle en France du terrorisme écologique. Je pense à la désobéissance civile au féminin. » Elle envisage d’en faire l’objet d’un documentaire. « J’aimerais réhabiliter la désobéissance civile. Je crois que les gens en ont peur parce qu’ils ne la connaissent pas, alors que ç’a été le vecteur de gros changements dans l’histoire : les suffragettes, Martin Luther King, Rosa Parks. Devant la catastrophe climatique, va-t-il falloir désobéir ? » Le ton est sérieux. Ses bottines sont-elles prêtes à suivre ses babines ? « Tout à fait. » Anaïs n’est pas femme à se défiler, ou à fuir.

