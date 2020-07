Virée en pleine nature

DOCUMENTAIRE

Dans cette série documentaire aux visuels éblouissants, le naturaliste David Attenborough nous donne des nouvelles de la vie animale aux quatre coins de la planète. On retient notre souffle en suivant la chasse d’un ours polaire, on a le cœur brisé quand un iceberg haut comme un gratte-ciel s’enfonce dans les flots, et on rigole devant le tango endiablé des oiseaux de paradis. Une série édifiante et bouleversante. (Netflix)