Succès d’ici : Le bulldozer des services mécaniques

Des grues, des tracteurs et des pelles mécaniques qui sont défectueux ou qui nécessitent un entretien sur les chantiers, c’est le pain et le beurre d’ACE Services Mécaniques, une entreprise d’Abitibi qui vient de se classer 37e au prestigieux palmarès Growth 500 des entreprises canadiennes ayant connu la plus forte croissance. Rien de moins !

Vrai que l’idée d’offrir un service de dépannage mobile pour machinerie lourde répondait à un besoin criant. « Nous sommes une solution de rechange aux concessionnaires de machinerie lourde, donc l’équivalent d’un généraliste dans le domaine industriel de la mécanique de machinerie mobile, explique Mélanie St-Amour, vice-présidente aux opérations. Grâce à nos services, les activités de nos clients peuvent reprendre plus rapidement, car nos techniciens en mécanique vont sur place et règlent les problèmes sur-le-champ. »

Fondée en 2010 à Val-d’Or, l’entreprise agissait principalement dans les mines, un secteur d’activité dynamique dans cette région. Mais depuis 2016, elle étend ses activités partout au Québec et se diversifie dans les domaines forestier, agricole, industriel, du transport, du génie civil et de la construction.

Un cerveau collectif

« Notre force réside dans la mise en commun des connaissances de plus d’une centaine de nos techniciens en mécanique, qui sont tous généralistes et peuvent travailler sur de la machinerie de diverses marques, poursuit Mélanie St-Amour. Leur expertise est solide ! Quand un de nos mécaniciens se heurte à un problème, il peut faire appel à toute l’équipe pour trouver une solution. Nos techniciens font profiter les autres de leur savoir et c’est très efficace. On appelle cela notre cerveau collectif ! »

Avec ses 45 unités mobiles, c’est-à-dire des camions transformés en véritables garages ambulants, le groupe ACE sert maintenant des clients partout au Québec à partir de garages établis en Beauce, en Montérégie, au Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’en Abitibi-Témiscamingue. Le groupe ACE désire un jour ouvrir une succursale à Québec et agrandir son équipe jusqu’à 300 employés pour couvrir toute la province et le Canada, et même exporter son savoir-faire à l’international.

Chaque année, L’actualité publie le palmarès des Leaders de la croissance, qui recense les entreprises, souvent méconnues, dont le chiffre d’affaires a explosé au cours des dernières années. Grâce à une croissance phénoménale de 1 953 % et un chiffre d’affaires se situant entre 10 et 20 millions de dollars, ACE Services Mécaniques s’y classe au 7e rang cette année.

« Étant donné la forte croissance de notre entreprise, nous sommes constamment à la recherche de techniciens en machinerie lourde, de mécaniciens d’engins de chantier ainsi que de soudeurs qui souhaitent se joindre à notre équipe partout au Québec, ajoute Mélanie St-Amour. Notre forte croissance et notre performance sont le résultat d’un travail d’équipe rigoureux et d’un service client exemplaire de la part de nos employés. Actuellement, on embauche en moyenne trois mécaniciens par semaine ! »

Plus de renseignement sur la page Facebook de ACE.