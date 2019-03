Économies de temps et d’argent pour les entreprises

Les Canadiens savent que la beauté de notre pays ne se limite pas à sa vaste étendue, mais qu’il y a aussi de beaux petits coins à découvrir. De même, l’économie canadienne ne serait rien sans ses petites et moyennes entreprises (PME). Les PME sont de véritables moteurs de croissance. En effet, la vaste majorité des entreprises au pays, soit 99,8 %, sont des PME. Elles emploient près de 90 % de la main-d’œuvre du secteur privé au Canada.

Les gouvernements peuvent grandement aider les PME à prospérer. À tous les échelons — provincial, territorial et fédéral —, divers programmes et services existent pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à faire croître l’économie canadienne. Mais ces programmes et services ne servent à rien si les entreprises ne sont pas au courant de leur existence ou ne savent pas comment s’y retrouver.

Les entreprises canadiennes peuvent maintenant trouver en un seul endroit tout ce que les divers ordres de gouvernement peuvent faire pour les aider à s’établir, à prendre de l’expansion ou à accéder à de nouveaux marchés. En effet, l’an dernier le gouvernement fédéral a lancé la plateforme numérique innovation.canada.ca, qui est un guichet unique pour trouver tous les programmes et services gouvernementaux.

Cette plateforme interactive, rapide et gratuite, peut aider les entreprises à toutes les étapes de leur développement — pour se lancer en affaires, pour prendre de l’expansion ou pour s’ouvrir au reste du monde. Les entreprises doivent seulement répondre à quelques questions bien simples pour pouvoir accéder à la banque de plus de 1 000 programmes et services qui sont offerts par les divers ordres de gouvernement. La plateforme utilise l’information de base fournie par l’entreprise pour générer une liste des programmes et services qui semblent les plus pertinents pour elle, dans un lieu donné, en fonction de son stade de croissance.

Les propriétaires d’entreprises disent qu’ils n’ont pas le temps de fouiller dans la myriade de sites Web gouvernementaux pour trouver les programmes qui répondent à leurs besoins. Certains engagent des experts pour le faire à leur place, mais d’autres abandonnent tout simplement leurs recherches. Voyant que les propriétaires de petites entreprises peinent à trouver l’information voulue sur les sites Web des divers ordres de gouvernement, dont le gouvernement du Canada, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a inscrit ces sites sur sa liste des pires contrevenants en matière de paperasserie en 2019.

Grâce à innovation.canada.ca, les entrepreneurs peuvent plus facilement trouver les services gouvernementaux qui correspondent à leurs besoins, ce qui leur permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent. Les propriétaires d’entreprises doivent seulement préciser ce qu’ils recherchent, qu’il s’agisse de financement, de crédits d’impôt, de subventions salariales, d’établissements de recherche ou de conseils d’experts. La plateforme les oriente ensuite vers les programmes et services qui leur conviennent. Elle leur fournit aussi des renseignements clairs sur chacun d’eux, dans un langage qu’elles peuvent facilement comprendre.

« Innovation.canada.ca est un guichet unique où tous les entrepreneurs au Canada peuvent s’inscrire afin d’obtenir de l’aide pour démarrer, faire grandir et faire prospérer leur entreprise, a déclaré Victoria Lennox, cofondatrice de Startup Canada. Innovation.canada.ca donne aux fondateurs d’une jeune entreprise et aux propriétaires de petites entreprises les moyens d’obtenir du financement, de la formation, du personnel de talents et bien plus. Innovation.canada.ca est un outil de confiance pour les entrepreneurs. »

Depuis son lancement il y a à peine un an, la plateforme innovation.canada.ca a accueilli plus d’un demi-million de visiteurs et orienté près de 200 000 d’entre eux vers un programme spécifique du gouvernement pour qu’ils obtiennent plus de renseignements.

La plateforme sera constamment mise à jour pour qu’il soit plus facile de trouver les programmes gouvernementaux, notamment pour permettre aux Canadiens de créer des profils, de sauvegarder leurs favoris et de recevoir des avis lorsque de nouvelles occasions surviennent pour aider à faire croître leur entreprise.

Mettez en signet sans tarder la page innovation.canada.ca afin de trouver les programmes et services qui peuvent vous aider à prendre votre essor!