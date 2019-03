Découvrez des occasions d’affaires à l’échelle mondiale

Tant les gouvernements des provinces et des territoires que le gouvernement fédéral jouent un rôle de premier plan pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes. De nombreux programmes et services gouvernementaux peuvent favoriser la croissance de l’économie canadienne et la création d’emplois. Encore faut-il que les entrepreneurs soient au courant des programmes offerts et de la façon d’y avoir accès. Désormais, il y a un endroit prévu à cette fin. L’an dernier, le gouvernement du Canada a lancé la plateforme numérique innovation.canada.ca, un portail pour les programmes et services gouvernementaux destinés aux entreprises.

Le Service des délégués commerciaux du Canada (SDC) peut aider les entreprises qui sont prêtes à faire des affaires à l’échelle mondiale à avoir accès à de nouveaux marchés. Offerts gratuitement, ses services-conseils permettent aux entreprises canadiennes de s’y retrouver dans les méandres des marchés internationaux et de se diversifier à l’étranger. Au-delà de 1 000 délégués commerciaux du SDC sont présents dans plus de 160 villes à travers le monde. Ceux-ci peuvent fournir des analyses commerciales clé et donner accès à un réseau imbattable de personnes-ressources sur le plan international.

La taille d’une entreprise, même s’il s’agit d’une petite entreprise, ne restreint pas son potentiel de ventes à l’étranger. La valeur annuelle des exportations de plus de 33 000 entreprises canadiennes est inférieure à 1 million de dollars, et 98 % de ces exportateurs comptent moins de 500 employés. La taille d’une entreprise est donc un facteur moins important que sa détermination à consacrer du temps et des ressources à ses activités d’exportation.

Les PME ont la possibilité de voir plus loin que les frontières canadiennes en établissant des liens avec le SDC. Ses spécialistes du commerce international préparent les entreprises en évaluant leur potentiel sur le marché, en trouvant des personnes-ressources compétentes (y compris des acheteurs et des distributeurs potentiels lors de salons professionnels et de missions) et en leur fournissant du soutien pour résoudre des problèmes commerciaux. Avec l’aide du SDC, les PME peuvent élaborer des stratégies pour percer dans de nouveaux marchés et pour saisir plus d’occasions d’exportations, tout en évitant les erreurs et les délais coûteux.

L’un des plus grands défis auxquels sont exposées les entreprises qui envisagent ou tentent d’exporter est de couvrir les coûts connexes, tels que les frais d’expédition, le manque de ressources ou de capacités à l’interne et l’accès au financement. Les nombreux programmes et initiatives du SDC peuvent aider les entreprises canadiennes à accroître leur rayonnement à l’échelle internationale et à tirer pleinement parti de nouvelles occasions d’affaires. Le programme CanExport, par exemple, offre un soutien financier aux petites et moyennes entreprises qui cherchent à exploiter de nouvelles possibilités d’exportation à l’international.

« Nous avons créé un marché pour nos solutions personnalisées dans le domaine des technologies de l’information et des communications en Finlande, raconte Charles Gervais, président de Missing Link Technologies. Le processus simple et rapide de CanExport nous permet d’assurer la croissance de notre entreprise par l’exportation de nos produits et services à l’international. »

Favorisez l’expansion mondiale de votre entreprise et découvrez d’autres programmes et services gouvernementaux qui pourraient aider votre entreprise en visitant innovation.canada.ca.

Les faits en bref : 80 % des clients du SDC affirment que les délégués commerciaux leur ont inspiré confiance et les ont incités à envisager les possibilités d’activités sur de nouveaux marchés mondiaux ou à y poursuivre leur expansion. 80 % des clients du SDC déclarent que les délégués commerciaux les ont aidés à établir des relations professionnelles avec des gens qu’il aurait été difficile autrement de connaître et d’aborder.