Le gouvernement comme client

Quand on est en affaires, avoir des idées brillantes est un bon point de départ, mais encore faut-il savoir où aller pour obtenir de l’aide. Tant les gouvernements des provinces et des territoires que le gouvernement fédéral offrent une panoplie de programmes et de services pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à la croissance de l’économie canadienne.

Il existe désormais un endroit où les entreprises canadiennes peuvent trouver les programmes gouvernementaux qui les aideront à démarrer, à croître ou à accéder à de nouveaux marchés. L’an dernier, le gouvernement du Canada a lancé la plateforme innovation.canada.ca, un guichet unique regroupant tous les programmes et services gouvernementaux destinés aux entreprises.

Parmi les programmes offerts par innovation.canada.ca, Solutions innovatrices Canada (SIC) est un programme d’approvisionnement en innovation du gouvernement du Canada visant à soutenir les petites entreprises. Par le biais de ce programme, le gouvernement fédéral devient ainsi un client potentiel pour les entreprises. Vingt ministères et organismes fédéraux participent à ce programme et disposent de plus de 100 millions de dollars pour appuyer l’expansion et la croissance des entreprises canadiennes.

Aperçu du programme

Les ministères et organismes fédéraux participants qui sont à la recherche d’une solution en matière de produits ou services rendent publics des défis conçus pour atteindre un résultat escompté plutôt qu’un produit connu ou les spécifications d’un processus. Ces défis visent à trouver des solutions novatrices et des produits ou services non offerts sur le marché.

Par le financement des solutions proposées, le programme appuie les travaux de recherche-développement (R-D) précommerciale à un stade précoce et accélère la commercialisation de prototypes à un stade avancé.

En établissant un partenariat avec les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes admissibles et en facilitant le développement précoce, la mise à l’essai et la validation de prototypes, le programme SIC ouvre la voie à la commercialisation. Si l’idée soumise par une entreprise est retenue, elle pourrait recevoir un maximum de 150 000 $ pour établir la validité du concept. Par la suite, si la validité du concept est approuvée, l’entreprise pourrait recevoir un maximum de 1 million de dollars pour mettre au point un prototype. Si l’innovation proposée résout le défi du gouvernement du Canada, celui-ci pourrait être son premier acheteur.

Le programme SIC collabore avec les entreprises retenues pour les aider à concrétiser leur idée et à progresser tout au long du processus de R‑D, de l’établissement de la validité du concept et de l’application commerciale. À titre d’acheteur de biens et services canadiens, le gouvernement fédéral est en mesure d’aider les PME à commercialiser leurs innovations plus rapidement. Cette initiative encourage les entrepreneurs canadiens à aller de l’avant dans des domaines d’une importance stratégique pour notre économie, contribuant à faire avancer les solutions de demain.

SIC est l’un des nombreux programmes disponibles via la plateforme innovation.canada.ca qui peuvent vous aider à démarrer une entreprise, à lui faire prendre de l’expansion ou à accéder à de nouveaux marchés

Les faits en bref : Jusqu’à présent, Solutions innovatrices Canada a lancé 42 défis et d’autres suivront.