À la redécouverte du Médoc

Margaux, Saint-Julien, Pauillac : voici des noms qui, depuis des siècles, sont synonymes de prestige. Ils figurent parmi les huit appellations qui caractérisent le Médoc, dont font aussi partie les Médoc, Haut-Médoc, Moulis-en-Médoc, Listrac-Médoc et Saint-Estèphe. Sur ce territoire situé entre l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, quatre cépages sont à l’honneur : le cabernet sauvignon, le merlot, le cabernet franc et le petit verdot. Au-delà des grands crus, qui représentent 22 % de ce terroir, 78 % de la production est issue de propriétés petites et moyennes. Autant de trésors à découvrir à des prix très accessibles.

Une affaire de cœur et de passion

Le Médoc compte environ 600 châteaux et près de 1 000 marques qui relèvent en majorité d’entreprises familiales et non industrielles.

De ce nombre, plusieurs sont également de toutes petites propriétés de quelques hectares, parfois dirigées par une ou deux personnes seulement. La taille restreinte de ces structures est loin de signifier que la qualité n’est pas au rendez-vous ; le Médoc constitue la seule région à posséder un classement officiel des crus artisans. Ce système permet de certifier la maîtrise de toutes les étapes de production. Plusieurs vigneronnes et vignerons issus de la jeune génération font aussi la démonstration que l’union fait la force. Ils se réunissent dans l’une des six caves coopératives où ils peuvent échanger leurs connaissances et leur savoir- faire, mais également avoir accès à des infrastructures à la fine pointe de la technologie.

Ces passionnés parviennent ainsi à développer des vins où l’équilibre entre tanins, acidité et taux d’alcool se révèle tout simplement parfait. Des vins pour les petites et les grandes occasions, comme un apéro à l’improviste ou un souper élaboré, destinés à être dégustés tantôt jeunes, tantôt longuement vieillis.

En harmonie avec la nature

Pour qui se soucie de l’environnement, les vins du Médoc représentent un choix des plus sensés, puisque plus de 60 % des terres où poussent les vignes sont engagées dans des pratiques écoresponsables telles que l’agriculture biologique ou détentrices d’une certification en la matière.



Si la richesse et la diversité du Médoc se goûtent à chaque gorgée, elles se dévoilent aussi sur place, au fil des visites des châteaux et des vignobles qui ouvrent chaleureusement leurs portes aux touristes avides d’émerveillement et de découvertes. L’invitation est lancée!

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.