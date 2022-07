Achat d’un chalet en groupe : les pièges à éviter

Avec le prix des propriétés qui grimpe en flèche, l’achat d’un chalet en groupe est une solution que de plus en plus de gens privilégient. Partager les coûts d’achat et les tâches, s’offrir un chalet plus beau et plus grand : les attraits sont nombreux. Mais avant de plonger, il y a quelques règles à respecter. Les voici.