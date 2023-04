AIR MILES : Est-ce le temps d’utiliser vos milles ?

Le 9 mars dernier, on annonçait que Loyalty Ventures, compagnie propriétaire d’AIR MILES, se dirigeait tout droit vers la faillite. Le lendemain matin, BMO annonçait son intention d’acheter AIR MILES. Pour donner un peu de contexte, cette annonce était une première pour un programme de loyauté de cette envergure au Canada.

Il faut dire que l’actualité des derniers mois sur AIR MILES ne laissait présager rien de bon. Le premier coup dur a eu lieu en juin 2022, lorsque le groupe Empire Company Limited, propriétaire des épiceries Sobeys et IGA, annonçait sa transition du programme AIR MILES vers le programme Scène+. La nouvelle a eu un effet choc sur l’action LYLT de Loyalty Ventures, qui a dégringolé et n’a jamais pu remonter.

AIR MILES a tout de même mené plusieurs initiatives dans les derniers mois pour redynamiser ses activités, notamment en renouvelant son entente avec Shell et en lançant des promotions et des offres bonifiées sur leurs cartes de crédit.

Il reste que depuis le 23 mars, il n’est plus possible d’accumuler des milles AIR MILES en épicerie au Québec. Même chose du côté de Jean Coutu, un partenaire majeur d’AIR MILES qui a récemment annoncé son intention de joindre le nouveau programme de fidélité MOI, du groupe METRO inc. avec une transition prévue en mai 2023.

Résultat : le programme AIR MILES ne disparaîtra pas et les soldes de ses adhérents resteront intacts. Ceci dit, nous ne savons pas ce que réserve l’avenir et s’il y aura des changements au programme suivant l’acquisition d’AIR MILES par BMO.

En lisant ceci, vous vous demandez sûrement : est-ce le temps d’utiliser mes milles AIR MILES ?

Cela dépend de vos objectifs. S’il vous manque quelques milles pour vous payer des récompenses comme un vol, une location de voiture ou une croisière, vous pouvez souscrire à une carte de crédit AIR MILES. Certaines d’entre elles comme la Carte Mastercard BMO AIR MILES World Elite offrent des primes de bienvenue intéressantes qui vous permettront de faire le plein de milles et d’ensuite les échanger pour les récompenses de votre choix.

Ce qu’il faut savoir au niveau stratégique, c’est qu’un compte de programme de loyauté n’est pas le même qu’un compte épargne ou un REER : accumuler sur le long terme n’est jamais une option gagnante. Dans le monde des récompenses, on conseille plutôt de pratiquer le earn & burn, soit d’accumuler et dépenser.

Bon, c’est bien beau de vouloir les échanger, mais pour obtenir quoi ? Cela dépend si vous avez des milles RÊVES ou des milles ARGENT.

Les milles ARGENT peuvent être utilisés pour réduire votre facture d’essence chez Shell, chez Jean Coutu (jusqu’au mois de mai 2023) et pour des bons d’achats en ligne.

peuvent être utilisés pour réduire votre facture d’essence chez Shell, chez Jean Coutu (jusqu’au mois de mai 2023) et pour des bons d’achats en ligne. Les milles RÊVE peuvent être utilisés pour des récompenses voyages : de réservation d’hôtel, de vols, de croisière, de location de voiture, et d’items disponibles dans la boutique en ligne AIR MILES. Vous pouvez même vous payer des expériences comme des billets pour les parcs Disney World !

À vous de voir si vous souhaitez continuer votre accumulation de milles AIR MILES, ou de finalement les échanger. Pour un portrait complet de la situation actuelle, ce guide vous donnera l’heure juste ainsi que de nombreuses suggestions pour utiliser vos milles AIR MILES.

Et qu’en est-il de Scène+ ?

Certains adhérents d’AIR MILES préféreront peut-être mettre leur énergie dans le programme Scène+, qui a gagné en force avec son arrivée dans les épiceries IGA, Rachelle-Béry et Les Marchés Traditions du Québec. Le temps où les points Scène+ ne servaient qu’à obtenir des billets gratuits au Cinéplex Odéon est révolu.

Maintenant qu’il est possible d’accumuler jusqu’à 6 points par dollar en faisant l’épicerie avec cette carte de crédit, les possibilités de récompenses voyages deviennent très intéressantes. Indécis face à toutes ces options de récompenses pour l’épicerie ? Ce guide devrait vous éclairer.

Ce contenu a été produit par l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.