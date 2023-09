Bridor: conquérir l’Amérique, une baguette à la fois

Vous connaissez probablement la chaîne de restaurants Au Pain Doré, ou encore Brioche Dorée et Del Arte en France, ou même La Madeleine du côté des États-Unis. Derrière ces bannières se cache un véritable empire mondial de la baguette et de la viennoiserie, Bridor, dont les grandes affaires se brassent au Québec, à Boucherville plus précisément. La société novatrice est présente dans une cinquantaine de pays, dessert d’importants distributeurs, des chaînes d’alimentation, des restaurants et des hôtels, et dénombre plus de 800 employés dans ses installations en Amérique du Nord seulement.

Faisant partie du groupe familial Le Duff, Bridor, pour « brioche dorée », compte un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros (environ 3,6 milliards $), près de 1 100 restaurants dans le monde et 25 000 collaborateurs. « Les Français ont perdu l’Amérique contre la baïonnette des Anglais, mais nous, les Québécois, nous allons reconquérir l’Amérique avec la baguette », aime clamer Louis Le Duff, président et fondateur du Groupe Le Duff.

D’une crêperie à l’empire de la viennoiserie

Originaire de Bretagne, M. Le Duff est venu au Québec pour faire un MBA à l’Université de Sherbrooke. Peu après son arrivée, il ouvre une crêperie bretonne au pied des pistes du Mont-Orford pour retrouver « un peu du goût de chez lui ». Ayant la bosse des affaires, mais entretenant surtout un amour pour les produits de qualité, il a l’idée de proposer des pains et des viennoiseries aux saveurs typiquement européennes. Ses premiers clients sont les hôtels 4 et 5 étoiles à la recherche de denrées haut de gamme. Il ouvre ensuite une première adresse « rapide et santé » ayant pignon sur rue : la Brioche Dorée, en 1976.

La recette du succès : qualité et savoir-faire

La recette du succès de Bridor? La qualité, d’abord. Fabriqués avec des matières premières choisies non pas pour leur coût, mais pour leur fraîcheur, les produits sont savoureux du nord au sud des Amériques.

« Une autre force du groupe touche la recherche et le développement », explique Éric Juillet de Saint Lager, PDG de Bridor Amérique du Nord. « Nos équipes trouvent les bonnes recettes pour que nous obtenions le même résultat final, peu importe où nous sommes dans le monde. On consulte nos chefs boulangers (dont des Meilleurs Ouvriers de France) et nos ingénieurs agroalimentaires afin d’aller chercher localement la meilleure farine, le meilleur beurre, le meilleur chocolat, la meilleure levure. On travaille beaucoup sur l’aspect scientifique de nos produits pour qu’au final, on retrouve la même qualité gourmande qui fait plaisir aux papilles. »

Une grande famille loyale

Outre la qualité du produit, l’esprit familial qui règne dans les installations de Bridor est une force précieuse. « On sélectionne d’abord les gens pour leur savoir-être », indique M. de Saint Lager. « Est-ce qu’ils aiment prendre des initiatives? Est-ce qu’ils sont curieux au travail? Pour nous, les valeurs humaines sont fondamentales. S’ils ne sont pas des experts, ce n’est pas très grave, parce que nos spécialistes vont les accompagner. » Chez Bridor, on trouve donc une équipe qui a du cœur, qui peut développer son potentiel et qui grandit avec l’entreprise.

