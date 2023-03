Cartes de crédit : que choisir entre les points récompenses et les remises en argent ?

Entre les points récompenses et les remises en argent, comment choisir l’option la plus avantageuse et surtout, quelle sera la carte de crédit la plus bénéfique pour vous ? Démystifions le tout.

Bien que les points de récompenses ont surtout la cote chez les voyageurs, ils peuvent être échangés pour une panoplie d’autres choses comme un crédit au compte, des cartes-cadeaux et d’autres biens et services. Cependant, il faut savoir que la valeur des points varie selon l’utilisation qu’on en fait ; les points d’un programme de récompense peuvent donc valoir beaucoup ou très peu, selon la façon dont on les utilise.

Pour connaître la meilleure option pour vous, il est possible de calculer le retour qu’offre chaque carte de crédit en fonction de vos dépenses. Plutôt que de vous casser la tête avec des calculs, utilisez ce comparateur de cartes de crédit qui vous présentera les cartes de crédit répondant le mieux à vos besoins personnalisés et à vos objectifs.

Voici ce qu’il faut savoir et considérer dans le monde des points de récompense et des remises en argent.

Points de récompenses

Chaque point de chaque programme de loyauté a une valeur spécifique.

Par exemple, selon l’évaluation de Milesopedia, un point Aéroplan bien utilisé vaut en moyenne 2 ¢ par point. Ainsi, l’offre de bienvenue de 55 000 points de la

Carte Visa Infinite* TDMD AéroplanMD s’évalue à 1100 $. De plus, certaines cartes de crédit Aéroplan vous permettent d’accumuler jusqu’à 1,25 point par dollar dépensé. Votre retour sera donc de 2,5 % sur vos dépenses de tous les jours.

Un autre exemple est celui des points-privilèges d’American Express : leur utilisation est très flexible puisqu’ils peuvent être transférés vers des points de programmes hôteliers ou aériens, ou simplement être échangés contre un crédit au compte, de façon similaire aux remises en argent. On attribue donc une valeur moyenne de 1,7 ¢ par point-privilège.

Prenons exemple sur la Carte CobaltMD American Express qui offre 5 points par dollar dépensé à l’épicerie et en restauration. Calculé selon la valeur du point-privilège, votre retour peut donc aller jusqu’à 8,5 % sur vos dépenses de ces catégories. Cette carte de crédit offre donc des points de récompenses qui peuvent rapporter gros pour réserver votre prochain voyage !

Puisqu’il est aussi possible d’utiliser les points-privilèges pour un crédit au compte au ratio de 1000 points = 1 $, il s’agit d’une carte très versatile qui vous laisse aisément choisir entre les récompenses voyage et des remises en argent avantageuses (5 % sur l’épicerie et la restauration, notamment).

Remises en argent

Du côté des cartes de crédit de remise en argent, l’équation est souvent plus simple : on vous offre un pourcentage fixe de remise en argent qui varie d’une catégorie de dépenses à l’autre. Cette remise est souvent offerte sous forme de crédit au compte, ou de dépôt dans votre compte bancaire.

Prenons l’exemple de la Carte Dividendes CIBCᴹᴰ Visa Infinite* qui offre une remise de 4 % sur les achats de station-service et d’épicerie, de 2 % sur les achats de transports et de restauration, et de 1 % sur tous les autres achats. Cette même carte offre aussi une prime de bienvenue de 15 % de remise en argent allant jusqu’à 300 $.

Le bon côté des cartes de crédit de remise en argent est qu’elles sont très simples à utiliser, et que leur valeur ne change pas au fil du temps.

Autres avantages

Les points de récompenses et les remises en argent c’est bien beau, mais saviez-vous que plusieurs cartes de crédit offrent bien d’autres avantages non négligeables ?

On parle ici d’assurances de protection d’achat, d’appareils mobiles, de voyages, de bagage perdu, de retard de vol, et bien plus. Pour les cartes de crédit de voyage, plusieurs autres avantages sont parfois offerts comme les accès gratuits aux salons d’aéroport, l’absence de frais de conversion, des crédits voyage, des bagages enregistrés gratuits… Ce sont des éléments qui doivent être considérés lors du choix de votre carte de crédit, en fonction de vos besoins.

En conclusion

Alors, qu’est-ce qui est préférable entre les cartes de crédit offrant des points de récompenses et celles offrant des remises en argent ?

Cela dépend de votre objectif à court et long terme. Avez-vous l’intention de financer un voyage et d’obtenir des avantages comme des assurances voyages ? Si c’est le cas, les cartes de crédit pour voyageurs offrant des points en récompenses seront bien plus avantageuses pour vous.

Avez-vous plutôt l’intention de faire baisser votre solde de carte de crédit de façon instantanée, et d’épargner pour un projet autre que les voyages ? Dans ce cas, les cartes de crédit de remise en argent seront à prioriser.

Finalement, en troisième option : pourquoi choisir si on peut bénéficier des deux ? Utilisez une carte de crédit avec points de récompenses pour débloquer une prime de bienvenue qui permettra de financer votre prochain voyage, tout en profitant d’avantages complémentaires. Combinez le tout avec une carte de crédit de remise en argent qui vous permettra de réduire le montant total de certaines dépenses, au moment où vous avez besoin d’alléger votre solde dû.

Ce contenu a été produit par l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.