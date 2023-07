Changement de plans : puis-je annuler?

En décembre 2022, lorsque la chute d’une télécabine a forcé la fermeture complète de la station Mont-Sainte-Anne pendant trois semaines, plusieurs ont vu leurs plans des Fêtes tomber à l’eau. Les personnes qui avaient loué un chalet pour profiter des pentes ont-elles pu se faire rembourser? Certaines oui, notamment si leur contrat de location permettait une annulation de dernière minute. D’autres ont malheureusement dû s’en remettre au bon vouloir des propriétaires. Or, malgré les inconvénients engendrés par cette situation, ces derniers étaient en droit d’exiger un paiement complet ou d’encaisser le dépôt des (plus) chanceux qui ont pu annuler leur séjour.

Lisez les petits caractères

Les services d’hébergement comme Airbnb ont peut-être mauvaise presse, n’empêche qu’ils ont l’avantage de servir d’intermédiaires en cas de désaccord avec le propriétaire – ce n’est pas le cas de tous les sites de location. Leur politique d’annulation a aussi le mérite d’être claire. Par exemple, Airbnb et la plateforme québécoise WeChalet offrent des conditions d’annulation allant de flexibles à strictes. La première option permet d’obtenir un remboursement complet jusqu’à 24 heures avant la date d’arrivée prévue. Quant à la formule stricte d’Airbnb, elle n’offre qu’une fenêtre de 48 heures après la réservation; si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre à destination, vous n’obtiendrez alors aucune compensation, à moins d’un cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflit militaire ou… épidémie).

Qu’en est-il des assurances annulation? Si vous payez la location d’un chalet (ou tout autre voyage) avec certaines cartes de crédit, vous pourrez obtenir un remboursement en cas d’annulation… mais seulement pour les causes stipulées dans le contrat. On parle de décès, de maladie, peut-être même de mauvais temps ou de problèmes mécaniques provoquant le retard d’un transport public, mais certainement pas de fermeture d’une station de ski.

Tentez de négocier

On peut s’étonner de ne pas avoir droit à un remboursement dans le cas où on ne peut jouir d’un service, comme la location d’un chalet. Le hic? La Loi sur la protection du consommateurexclut la location immobilière, et donc celle d’un hébergement temporaire. D’où l’importance de prendre connaissance de la politique d’annulation d’un chalet avant de le louer. Si aucun contrat n’a été conclu ou que celui que vous avez signé ne stipule rien à cet effet, le propriétaire peut vous facturer la location même si vous ne mettez jamais les pieds sur sa propriété.

Cela dit, rien ne vous empêche de négocier avec lui. Certaines personnes qui avaient loué un chalet au Mont-Sainte-Anne pour les Fêtes sont tombées sur un propriétaire compréhensif qui a accepté de les rembourser ou de leur offrir un crédit pour leur prochain séjour. Ça vaut la peine de tenter sa chance!

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.