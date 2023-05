Cinq questions pour préparer l’achat d’un chalet

Nous souhaitons acquérir un chalet à la campagne pour passer de bons moments près de la nature. Comment faire pour savoir si on en a les moyens?

Une fois que vous avez identifié vos besoins, c’est le moment d’évaluer votre budget disponible pour ce projet. Si vous avez des économies de côté, il est important de vous demander si votre épargne pourrait servir à d’autres projets d’importance à court ou à moyen terme, par exemple la retraite ou les études de vos enfants. Cela favorisera la réalisation de vos projets d’avenir et vous évitera d’accroître votre stress financier. Au moment où vous ferez une demande de préautorisation hypothécaire, un conseiller ou une conseillère en finances personnelles pourra vous aider à évaluer les dépenses relatives à l’achat d’une seconde propriété et à calculer votre versement périodique.

Quels sont les éléments à ne pas oublier dans notre budget pour l’achat d’une résidence secondaire?

Il est recommandé d’établir un plan budgétaire qui tient aussi compte des impondérables comme l’inflation, l’entretien de la propriété et même l’essence pour vous rendre à votre chalet. Un autre élément à ne pas négliger est l’effet qu’une variation des taux d’intérêt, si vous prenez un taux variable, pourrait avoir sur votre budget global au moment du renouvellement de l’hypothèque de votre résidence principale. De plus, il est recommandé de revoir vos couvertures d’assurances, question de confirmer qu’elles répondent toujours à vos besoins.

Est-ce possible d’utiliser notre résidence principale comme levier de financement?

En effet, il pourrait être possible d’utiliser l’équité de votre propriété comme mise de fonds sur l’achat d’un chalet. En d’autres mots, la différence entre la valeur actuelle de votre propriété et votre solde hypothécaire pourrait être réempruntée pour vous aider à réaliser votre projet. Un conseiller ou une conseillère Desjardins pourra vous accompagner et déterminer si l’option de refinancement hypothécaire est réalisable et peut vous convenir.

Est-ce une bonne idée de louer notre futur chalet pour nous permettre d’absorber une partie des coûts?

Effectivement, louer votre chalet peut permettre de rentabiliser votre investissement. Il faut toutefois en évaluer les coûts inhérents, tels que l’entretien, le temps que vous devrez consacrer à la gestion, le permis pour la location à court terme si nécessaire, ainsi que l’effet sur votre déclaration de revenus. Il est important de savoir que les revenus de location sont imposables, mais que certains frais encourus pour gagner ces revenus peuvent être déduits dans le calcul de ces revenus et, par le fait même, réduire l’impact fiscal correspondant. Si vous pensez louer votre chalet, il est recommandé de consulter un professionnel du droit afin de connaître les possibilités en fonction de votre projet. Il est également pertinent de faire certaines vérifications auprès de la municipalité où est situé le chalet convoité. Ensuite, n’oubliez pas de contacter votre assureur afin d’obtenir la bonne couverture.

Si nous avons un coup de cœur pour une propriété, mais qu’elle est vendue sans garantie légale, quels sont les risques?

Acheter sans garantie légale signifie qu’on acquiert le chalet dans l’état où il se trouve, avec ses qualités comme ses défauts. Ainsi, vous pourriez ne pas avoir de recours contre le vendeur en cas de vice caché. C’est donc un pensez-y-bien. Pour éviter certains ennuis financiers potentiels, il est fortement recommandé de faire inspecter la propriété par un professionnel ou une professionnelle avant l’achat.

Acheter une résidence secondaire est une décision considérable aux implications multiples, d’où l’importance de s’informer et de bien se préparer. Votre conseiller ou conseillère Desjardins peut vous accompagner dans les étapes clés de votre achat.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.