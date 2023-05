Comment économiser sur l’épicerie ou partir en voyage grâce à Scène+

Bien qu’il est encore possible d’obtenir des récompenses pour une soirée au cinéma, le programme de fidélité a pris beaucoup d’ampleur dernièrement, et les possibilités d’obtenir et d’échanger des points sont plus vastes que jamais!

Par exemple, depuis le 23 mars 2023, Scène+ a pris la place d’AIR MILES dans toutes les épiceries IGA, Voilà par IGA, les Marchés Tradition et Rachelle Béry du Québec, entre autres.

Il est donc maintenant beaucoup plus facile d’accumuler des points rapidement en faisant nos courses de tous les jours, ou de les échanger pour réduire la facture sur nos dépenses essentielles.

Voici les différentes façons d’accumuler des points et de les échanger, pour économiser gros et obtenir des récompenses pour vos dépenses quotidiennes tout comme vos voyages.

Accumuler des points Scène+

Il existe plusieurs façons d’obtenir des points Scène+ :

À l’épicerie (IGA, IGA Extra, Voilà par IGA, Rachelle Béry et Les Marchés Traditions notamment)

En faisant des achats en ligne via le portail Scène+ Rakuten

À certains restaurants (East Side Mario’s, Harvey’s Swiss Chalet, Montana’s, Kelseys, Bier Markt, Fionn MacCOol’s)

Aux cinémas Cineplex

Dans les centres de divertissement (Complexe Playdium et The Rec Room

En réservant des voyages sur Voyage Scène+ par Expedia

En utilisant les services bancaires de la Banque Scotia

Le taux d’accumulation de points Scène+ varie selon chaque détaillant et chaque catégorie. Pour faire coup double et accumuler encore plus de points, payez ces achats à l’aide d’une carte de crédit Scène+ de la Banque Scotia.

Utiliser des points Scène+

C’est bien beau avoir beaucoup de points Scène+, mais qu’est-ce que ça nous rapporte? Il existe une multitude de façons d’utiliser et d’échanger ses points Scène+, principalement :

10 $ de rabais pour un échange de 1 000 points chez IGA, IGA Extra, Rachelle Béry et Les Marchés Traditions

Pour des dépenses et réservations de voyages sur Voyage Scène+ par Expedia

Pour des récompenses aux cinémas Cineplex

Chez certains détaillants

Pour des repas aux restaurants participants (les mêmes que ceux utilisés pour l’accumulation de points)

Pour du divertissement au Complexe Playdium et à The Rec Room

Pour obtenir des cartes-cadeaux chez de nombreux marchands

Pour un crédit au compte sur votre relevé de carte de crédit

Astuce : Vérifiez le ratio d’échange de vos points selon la catégorie choisie. Généralement, vous obtenez la meilleure valorisation de vos points pour des voyages, pour l’épicerie ou en échange d’un crédit au compte sur les dépenses de voyages. Ce ratio est de 1 000 points Scène+ = 10 $.

Obtenir plus de points Scène+ avec ces cartes de crédit

Le meilleur truc pour multiplier ses points Scène+ et pouvoir se récompenser plus rapidement est de maximiser le tout à l’aide de cartes de crédit Scène+.

Voici les cartes de crédit qui vous permettent d’obtenir des points Scène+ :

Carte Visa Infinite Passeport Banque Scotia

Carte American Express Or de la Banque Scotia

Carte American Express Platine de la Banque Scotia

Carte Visa Scène+ Banque Scotia

Carte American Express de la Banque Scotia

Par exemple, les voyageurs fréquents aimeront les nombreux avantages de la Carte Visa Infinite Passeport Banque Scotia.

En plus d’offrir une prime de bienvenue de 40 000 points Scène+ (équivalente à 400 $ en crédit voyage!), cette carte vous fait économiser 2,5 % sur les achats en devise étrangère en éliminant les frais de conversion habituellement exigés des autres cartes de crédit.

De plus, vous bénéficiez de six accès gratuits par année dans les salons VIP d’aéroport!

Ceux qui font leur épicerie au IGA peuvent obtenir 6 points supplémentaires par dollar dépensé en payant leur achat avec la Carte American Express Or de la Banque Scotia. C’est un retour de 6% au minimum sur l’épicerie, le plus élevé offert par une carte de crédit!

En plus d’offrir une prime de bienvenue allant jusqu’à 45 000 points, la Carte American Express Or de la Banque Scotia élimine elle aussi les frais de conversion en devises étrangères.

Pour trouver la meilleure carte de crédit Scène+ pour vous, utilisez notre comparateur de cartes de crédit. Pour plus de détails sur le programme Scène+, consultez cette page.

Ce contenu a été produit par l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.