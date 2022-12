Comment économiser sur son look des fêtes en toute simplicité

Toutes les grandes marques tendance préférées des Québécois font partie du programme, donc vous trouverez de tout, de la petite robe noire aux paillettes, en passant par les complets pour homme, les chaussures propres et les dernières sorties.

Où trouver ses remises en argent des fêtes

Paillettes, plumes et lamé chez Suzy Shier

Tous les ans, la paillette est à l’honneur pendant le temps des fêtes: blanc, argenté, doré, noir, beige ou même vert, c’est le temps de briller!

Tendance paillette chez Marciano

Teintes vibrantes à La Maison Simons

Si vous aimez suivre les tendances, vous êtes sûrement au courant que le « Barbiecore » est à l’honneur. Avec un look osé fuchsia ou rose bonbon, impossible de passer inaperçu auprès des invités.

Les magasins Simons nous proposent justement de magasiner sur leur site à la recherche des plus beaux vêtements colorés à la mode de la saison.

100 robes 100% parfaites, Simons

Les grandes marques chez Influenceu

Si vous parlez le langage du « streetwear » et que rien ne vous fait plus plaisir que des marques de renom comme Kenzo, Alexander McQueen et Alexander Wang, c’est la saison tout indiquée pour se faire plaisir.

Magasinez les grandes marques chez Influenceu

Branché et glam chez Le Château

Que dire de la fameuse combinaison du noir et du crème… un classique de bon goût qui est encore plus chic que le noir et blanc, et qui fait bien à n’importe qui.

Pensez à passer par le Château, qui a une 2e vie sur le site de Suzie Shier, et qui est LA destination pour vous trouver une belle robe spéciale!

Robes et combinaisons chez Le Château, Suzy Shier

Une entrée remarquée avec Aldo

Puis, on boucle le tout avec des accessoires et une belle paire de souliers passe-partout tendance, mais à bon prix comme ce que l’on retrouve chez Aldo depuis des années.

Chaussures pour femmes, Aldo

On ose chez Little Burgundy

Vous voulez oser? Pour des bottes et souliers plus récents et les marques les plus tendance que tout le monde s’arrache, incluant Adidas, Nike, et Dr Martens.

La boutique cadeaux par Little Burgundy

Un homme raffiné chez Moores et Banana Republic

Messieurs, évidemment, on ne vous oublie pas. Que vous cherchiez un complet sur mesure ou un veston spécialement pour l’occasion, il y a des options pour tous les goûts.

Style raffiné pour homme chez Moores

Chic et décontracté chez Banana Republic

Décontracté avec DNKY et RW&CO

Envie d’une tenue plus décontractée pour passer du bon temps entre amis? Des choix et des remises en argent, il y en a aussi!

Décontracté avec DKNY

Le confort chez RW&CO

Visitez la Catégorie Mode du Club Boomerang

