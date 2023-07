Comment épargner et investir avec les points des cartes de crédit ?

Plusieurs institutions offrent la possibilité d’utiliser vos récompenses directement pour investir; on parle ici de récompenses “maison” des banques. En voici quelques exemples :

BMO Récompenses

BNC Plan Récompenses à la carte

RBC Récompenses

CIBC Aventura

BONIDOLLARS Desjardins

Récompenses HSBC

Etc.

Il ne faut pas les confondre avec les devises appartenant à des programmes tiers comme les points Aéroplan, qui ne peuvent pas être utilisés pour investir directement alors qu’ils sont parfois offerts par les mêmes banques que celles nommées ci-dessus.

Investir avec les points axés sur les voyages est une excellente façon d’en tirer profit lorsqu’on n’a pas nécessairement envie de s’évader.

Aussi, on peut considérer cette option lorsqu’on désire partir en vacances, mais sans date précise. En effet, en attendant le moment opportun pour s’envoler, il est préférable de faire fructifier la valeur de nos points à l’aide d’investissements, plutôt que de faire face à une dévaluation. En fin de compte, le principe est le même que lorsqu’on laisse notre argent dans un compte-chèque plutôt que dans un compte épargne ou dans des placements; elle perd de la valeur au fil du temps si on ne l’investit pas.

Par exemple, avec le programme BMO Récompenses, il vous faut présentement 15 000 points pour obtenir une cotisation de 100 $ dans un compte de placement BMO.

L’échange est similaire pour obtenir un rabais-voyage, soit 15 000 points pour 100 $. Vous pouvez obtenir ces points avec la Carte MastercardMD* BMO AscendMD World EliteMD*.

Sous forme de placements, vos points-voyage sont convertis en argent, et cet argent peut ensuite commencer à fructifier. Autrement, rien ne vous garantit que le taux d’échange pour recevoir un rabais-voyage sera le même lorsque viendra le moment de réserver.

Donc, il peut être préférable de protéger vos récompenses contre une dévaluation et l’inflation lorsque vous ne pouvez pas vous en servir. De plus, une cotisation dans un REER peut engendrer un remboursement d’impôts! Par conséquent, en utilisant vos points pour investir, vous pouvez avoir plus de liquidités.

Pour les gens qui accumulent des remises en argent ou qui emploient leurs récompenses pour des vacances, vous pourriez aussi déposer ce montant en épargne.

Investir avec l’argent économisé avec les points des cartes de crédit

Par exemple, quelqu’un qui souscrirait à la Carte MastercardMD* BMO AscendMD World EliteMD* mentionnée dans la section précédente pourrait profiter d’une prime de bienvenue allant jusqu’à 70 000 points. Cela équivaut à 469 $ lorsqu’ils sont utilisés pour des billets d’avion ou des dépenses de voyage.

En effet, c’est agréable de voir qu’on a amassé 469 $ de remises en argent ou en points-voyage avec notre carte de crédit durant l’année. Cependant, on peut adopter l’habitude de placer ce montant lorsqu’on applique nos récompenses sur notre compte pour des vacances.

Notre voyage coûte moins cher, alors on a plus d’argent disponible pour d’autres achats

Notre voyage coûte moins cher, alors on a plus d’argent disponible pour investir ou le mettre en épargne

Les règles de base des récompenses des cartes de crédit sont de ne pas se créer de besoins et de nous aider à économiser.

Donc, si l’on peut se le permettre, un compte d’investissement alimenté par des remises en argent ou avec l’équivalent économisé lors de voyages peut servir pour des voyages ultérieurs, notre retraite ou même l’atteinte de l’indépendance financière !

Pour savoir quelle carte de crédit choisir pour atteindre vos objectifs de voyage, de remise en argent ou d’investissement, consultez notre comparateur de cartes de crédit.

