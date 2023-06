Comment la technologie permet à Maïka Desnoyers d’avoir l’esprit en paix

Maïka Desnoyers s’est établie dans une ville tranquille en Montérégie, là où elle a grandi. Elle y élève ses trois enfants avec son conjoint, Étienne Boulay, tout en menant de front plusieurs projets professionnels. La courtière immobilière et animatrice télé a adopté le système Maison connectée de TELUS après l’avoir vu chez des clients, et elle le recommande maintenant à d’autres, tant pour la maison que pour le chalet.

« On peut parfois avoir l’impression qu’en campagne, il ne se passe pas grand-chose à part des vols de cabanon, mais plus je vieillis, plus j’entends des histoires et plus ça me stresse », souligne l’experte en immobilier résidentiel. Inquiète devant la récente vague de criminalité, Maïka Desnoyers a notamment convaincu sa mère et sa grand-mère d’installer Maison connectée de TELUS chez elles pour pouvoir s’assurer que tout va bien, même lorsqu’elle est sur la route.

Ce qui l’a incitée à adopter le système de surveillance et de sécurité de TELUS pour sa propre maison est la sonnette vidéo. Si les Desnoyers-Boulay décidaient de produire un film sur leur famille, plusieurs scènes comiques pourraient être présentées du point de vue de la caméra dont cette sonnette est munie… Grâce à ce dispositif, ils peuvent se lancer des blagues à distance ou faire sursauter la gardienne en lui parlant au moyen de leur téléphone intelligent. Mais, avant tout, cette caméra leur apporte sécurité et paix d’esprit.

Un attrait pour les acheteurs

Ce type de système domotique a d’ailleurs déjà été adopté par 13 % des Québécois, selon un récent sondage[1]. Il suscite de plus en plus d’intérêt de la part des futurs propriétaires d’une maison ou d’un chalet, remarque la courtière immobilière. « Si Maison connectée fait partie des inclusions au contrat de vente, ça devient un attrait pour les acheteurs, souligne-t-elle. Lorsqu’on leur montre de quoi il s’agit, ils ont hâte de l’utiliser et ceux qui l’ont essayé ne s’en passeraient plus – moi la première! »

Les raisons qui motivent les propriétaires à se procurer un système intelligent de sécurité résidentielle sont variées, mais la possibilité de se protéger et de protéger ses proches arrive en tête de liste (58 %), suivie de celle de surveiller sa maison pendant les vacances (43 %) et d’enregistrer les activités suspectes avec une caméra pour contribuer à la sécurité du quartier (35 %)[1].

Un œil sur le chalet

Pour une résidence secondaire, où se trouvent des biens de valeur (équipement de plein air, bicyclettes, embarcations et véhicules tout-terrain), mais où on n’habite pas en tout temps, cette technologie est particulièrement utile. « Qu’il s’agisse de propriétaires qui louent leur chalet et qui veulent surveiller à distance ce qui s’y passe, ou bien de personnes qui se rendent à leur chalet de temps en temps et qui veulent avoir leur propriété à l’œil lorsqu’ils n’y sont pas, c’est génial, croit Maïka Desnoyers. Dans le temps, on allait faire un tour au chalet chaque semaine pour s’assurer que tout était en ordre, mais avec Maison connectée de TELUS, ces allers-retours sont devenus moins nécessaires. Les propriétaires économisent du temps et réduisent le nombre de déplacements. »

Grâce à la domotique, il est possible de déverrouiller les portes et de désactiver le système de sécurité à distance pour permettre à un voisin d’aller arroser les plantes, par exemple. Les utilisateurs peuvent allumer et éteindre les lumières à différents moments de la journée pour donner l’impression que leur propriété est habitée et dissuader les intrus d’y entrer, ou encore pour s’assurer, à l’aide de caméras extérieures, qu’il n’y a pas de dommages causés par les intempéries.

Un jeu d’enfant

Une des caractéristiques du système de sécurité résidentielle de TELUS qui plaît à Maïka Desnoyers est qu’on peut l’adapter au fil du temps selon ses besoins et qu’il est compatible avec différents types et modèles d’équipement. En plus de signaler les intrusions, le dispositif peut aussi détecter la présence d’une infiltration d’eau ou encore un taux trop élevé de monoxyde de carbone. « Ce sont des fonctionnalités que je n’ai heureusement jamais eu à utiliser, mais ça me rassure de savoir qu’elles existent, indique-t-elle. On est protégés de A à Z, ce qui nous procure une tranquillité d’esprit. »

Ceux qui craignent d’être constamment dérangés par les notifications sur leur téléphone, leur tablette ou leur montre connectée peuvent être tranquilles. « C’est un système intelligent capable d’établir, selon le moment de la journée, ce qui est normal et ce qui mérite d’être signalé, témoigne Maïka Desnoyers. Un véhicule qui emprunte notre entrée pour changer de direction ne déclenchera pas d’alerte, mais un mouvement inhabituel dans la cour en pleine nuit, oui. » Il est aussi facile à installer et à utiliser, tant pour les enfants que pour les aînés – parole de mère et de petite-fille attentionnée.

Le stress financier étant bien palpable chez les propriétaires en cette période d’inflation, le fait de bien choisir ses investissements technologiques et résidentiels est un comportement avisé. En installant le système Maison connectée de TELUS, les propriétaires peuvent réaliser des économies allant jusqu’à 20 % sur leur prime d’assurance habitation grâce à la protection dont le bâtiment et le terrain bénéficient. Ils peuvent de plus améliorer l’efficacité énergétique de leur habitation grâce à la technologie intelligente.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.